Zelfs als je op de gasreus neerkijkt, blijft ‘ie ontzagwekkend.

Natuurlijk springt direct de zeshoekige vorm op de noordpool van Saturnus in het oog. Het is een zeshoekig wolkenpatroon. In het hart ervan zien we een grote zwarte ‘stip’: het is een orkaan-achtige storm die zo’n 2000 kilometer breed is. Deze orkaan gaat waarschijnlijk al jaren op Saturnus te keer, zonder zich daarbij te verplaatsen.

De prachtige foto – waarop ook de ringen van de gasreus pronken – is gemaakt door ruimtesonde Cassini. De sonde maakte de foto in januari, maar nu pas is deze door NASA vrijgegeven. Op het moment dat Cassini de foto maakte, was deze zo’n 900.000 kilometer van Saturnus verwijderd.

Cassini arriveerde in 2004 bij de gasreus. Op dat moment was de noordpool van Saturnus nog in schaduw gehuld. Maar nu baadt deze in het zonlicht, waardoor Cassini dit soort prachtige kiekjes kan maken.

Hoewel de noordpool zich dus mag verheugen in wat licht, wordt deze nauwelijks door de zon verwarmd. Ten eerste staat de zon vrij laag aan de hemel (iets wat we natuurlijk ook op de aardse polen gedurende de zomer zien). En ten tweede is de afstand tussen Saturnus en de zon bijna tien keer groter dan de afstand tussen de aarde en de zon. De intensiteit van het zonlicht dat op de gasreus valt, is dan ook te vergelijken met ongeveer 1 procent van de lichtintensiviteit waar de aarde mee te maken heeft.