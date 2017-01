Mensen met hoogtevrees, wees gewaarschuwd! Deze foto van astronaut Thomas Pesquet laat weinig aan de verbeelding over.

Pesquet is astronaut en bevindt zich momenteel aan boord van het internationale ruimtestation. Vorige week mocht hij zich voor het eerst aan een ruimtewandeling wagen en dat levert mooie foto’s op.

“Dit is wat een ruimtewandeling is,” schrijft hij op Twitter bij onderstaande foto. “400 kilometer leegte onder de voeten.”

En ook de foto hieronder is indrukwekkend. Je ziet Pesquet aan het werk aan de buitenzijde van het ISS. De foto laat zien hoe groot het internationale ruimtestation is. “Je kunt er ’s nachts gemakkelijk verdwalen, zeker wanneer je in beweging bent en in alle richtingen draait,” stelt Pesquet.

Pesquet en zijn collega Shane Kimbrough brachten in totaal bijna zes uur buiten het ISS door. Tijdens de ruimtewandeling vervingen ze een aantal accu’s die de elektriciteit die zonnepanelen op het ISS opwekken, opslaan. Aangezien de heren snel werkten, was er ook nog tijd voor andere klusjes. Zo maakten ze bijvoorbeeld foto’s van de buitenzijde van het ISS, zodat deze op aarde bestudeerd kunnen worden om te kijken of alles er nog naar behoren uitziet.

Pesquet en Kimbrough bereidden hun ruimtewandeling tot in de puntjes voor. Zo hebben ze – nog op aarde – maandenlang voor de wandeling getraind. Eenmaal in het ISS bestonden de voorbereidende werkzaamheden met name uit het klaarmaken van de ruimtepakken en benodigde gereedschappen.

Pesquet is in dienst van ESA en arriveerde in november vorig jaar bij het ISS. Tijdens zijn zes maanden durende missie voert hij onder meer zo’n vijftig wetenschappelijke experimenten uit.