Dankzij de zwembandjes blijven ze drijven én voelen ze zich een stuk beter.

Het Florida Aquarium in Tampa verkreeg onlangs drie grote rafelvissen (ook wel zeedraken genoemd). Ze zijn verwant aan de zeepaardjes en hebben daar dan ook behoorlijk wat van weg. Eigenlijk zijn ze qua uiterlijk nog wel het beste te omschrijven als een kruising tussen een zeepaardje en zeewier. Hun lijf is namelijk rijkelijk bedekt met op wier lijkende uitsteeksels. Dat is niet voor niets; de grote rafelvis weet zich daarmee uitstekend gecamoufleerd in zijn met wier gevulde leefgebied.

Zwemblaas

In het wild laten de zeedraken zich meevoeren door de stroming. Dankzij hun zwemblaas – een flexibele blaas waar veel vissen over beschikken en die gevuld is met gas of olie – blijven ze altijd drijven. Maar de zeedraken die in het Florida Aquarium in Tampa aanmeerden, bleken naarmate ze groter werden steeds meer moeite te hebben om drijvende te blijven. Het bleek te wijten te zijn aan het feit dat ze geen normale zwemblaas hadden.

Zwembandjes

Het had een enorme impact op hun gedrag. Zo aten ze nauwelijks en groeiden daardoor slecht. Reden genoeg voor de dierenarts om een oplossing te bedenken. Hij ontwikkelde een soort zwembandjes waarmee de zeedraken toch bleven drijven.

Met zorg werden de zeedraken van zwembandjes voorzien. “We zagen direct een verschil,” zo laat het aquarium in onderstaand filmpje weten. “De dieren begonnen te eten, te zwemmen en weer normaal te groeien.” Eind goed, al goed!