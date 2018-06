Zelfs overdag is het – door een gigantische stofstorm op de rode planeet – heel donker.

NASA heeft een serie afbeeldingen vrijgegeven die onthult hoe het uitzicht van Marsrover Opportunity de afgelopen weken rap is verslechterd. Het zijn simulaties – de foto’s zijn dus niet echt door Opportunity gemaakt – maar ze laten wel goed zien hoe intens deze stofstorm is en waarom Opportunity er op dit moment niet in slaagt om zonne-energie op te wekken..

Donker

Zelfs overdag is het donker in de Perseverance Valley waar Opportunity zich momenteel bevindt. Het is te wijten aan een gigantische stofstorm die op dit moment ongeveer een kwart van de rode planeet, oftewel een oppervlak van zo’n 35 miljoen vierkante kilometer beslaat. En in het hart van die – nog steeds groeiende – storm bevindt zich Opportunity. Er is al een paar dagen geen contact mogelijk; de rover moet zuinig met zijn acculadingen omgaan om te voorkomen dat hij doodvriest.

Goed voor de wetenschap

Natuurlijk maakt NASA zich zorgen over de al 15 jaar oude Marsrover. Maar tegelijkertijd zijn astronomen stiekem dolblij met deze stofstorm, zo blijkt uit een persconferentie die NASA gisterenavond op poten zette. “Dit is de ideale storm,” vindt onderzoeker Jim Watzin. “We hebben een historisch aantal ruimtevaartuigen dat actief is op de rode planeet. En elk ruimtevaartuig geeft weer een uniek inkijkje in hoe stofstormen ontstaan en zich gedragen: kennis die van essentieel belang is voor toekomstige robotische en bemande missies.” Onderzoeker Rich Zurek is het daar helemaal mee eens. “Elke observatie van deze grote stormen brengt ons dichter bij het modelleren ervan en misschien zullen we op een dag zelfs in staat zijn om ze te voorspellen.”

Wat gaat ‘ie doen?

Zover zijn we nu zeker nog niet. Onderzoekers durven in dit stadium zelfs nog niet te voorspellen wat de stofstorm die we nu op Mars zien, gaat doen. Zal de storm stoppen met groeien en vervolgens beginnen te krimpen? Of groeit deze nog even door en beslaat deze uiteindelijk bijna het complete oppervlak van Mars? Niemand die het weet. Eerder hebben we flinke stofstormen gezien die na enkele weken de geest gaven. Anderen bleven maandenlang hangen. Het laatste scenario zou vanzelfsprekend heel slecht nieuws zijn voor Opportunity.

Curiosity

Beelden van de groeiende stofstorm (zie hierboven) laten zien dat deze ook steeds dichter in de buurt komt van Marsrover Curiosity. En inderdaad: het uitzicht van deze rover is de laatste dagen ook wel wat verslechterd (zie de foto’s hieronder). Maar Curiosity loopt niet dezelfde risico’s als Opportunity; de rover is namelijk uitgerust met een nucleaire batterij.

Natuurlijk blijft NASA de situatie op Mars goed monitoren. Niet alleen omwille van Opportunity, maar ook zeker omwille van de wetenschap.