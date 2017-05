Met een supersnelle camera zijn spectaculaire beelden gemaakt van een lieveheersbeestje dat zijn vleugels (ont)vouwt.

Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar een zevenstippelig lieveheersbeestje heeft flinke vleugels. Die zitten opgevouwen onder het kenmerkende dekschild (dat in het geval van het lieveheersbeestje rood met zwarte stippen is). Het zet wetenschappers voor een raadsel. Want vleugels die opgevouwen kunnen worden, vereist dat deze flexibel zijn. Maar eenmaal in de lucht moeten diezelfde vleugels sterk (en dus stug) zijn. Hoe slaagt het lieveheersbeestje erin om zijn opvouwbare vleugels beide eigenschappen mee te geven?

Nieuwe beelden

Een nieuw onderzoek, verschenen in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences schept meer duidelijkheid. Wetenschappers hebben namelijk tot in detail vastgelegd hoe een lieveheersbeestje de vleugels ontvouwt en weer opvouwt.

Transparante vleugel

Om precies te kunnen zien wat er onder het dekschild gebeurt wanneer een lieveheersbeestje de vleugels uitslaat en weer opvouwt, pasten de onderzoekers een zevenstippelig lieveheersbeestje aan. Ze verdoofden het en vervingen het dekschild door een transparant exemplaar (zie het filmpje hieronder).

Aderen

Maar wat is nu precies het geheim van het lieveheersbeestje? Aderen! Aan de rand van de vleugels bevinden zich aderen die qua vorm een beetje doen denken aan een rolmaat. Ze maken de vleugels wanneer deze worden uitgeslagen, sterk, maar kunnen tegelijkertijd compact worden opgeslagen onder het dekschild.

Meer inzicht in hoe het lieveheersbeestje zijn vleugels (ont)vouwt, is volgens onderzoekers belangrijk. We kunnen daar ons voordeel mee doen wanneer we zelf uitvouwbare producten maken. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen die in de ruimte moeten worden uitgeklapt, maar ook aan de paraplu die je in de gang hebt staan. Die plu waait nu nog heel gemakkelijk stuk als er een beetje wind staat, maar misschien zijn we dankzij het lieveheersbeestje in de nabije toekomst wel in staat om een paraplu te maken die flexibel is (zodat je ‘m gemakkelijk kunt inklappen), maar tegelijkertijd uitgeklapt heel sterk is (zodat ‘ie niet zomaar kapot gaat als de wind eronder slaat).