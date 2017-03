De parasieten blijken twee eiwitten te gebruiken om door menselijke celwanden heen te breken.

De ontdekking biedt wellicht nieuwe mogelijkheden om malaria te bestrijden. Dat schrijven onderzoekers in het blad Cell Reports.

Naar de lever

Wanneer een mens de malariaparasiet Plasmodium falciparum oploopt, reist die parasiet stilletjes naar de lever en vermenigvuldigt zich in de levercellen. Op dat moment maakt de parasiet zijn slachtoffer nog niet ziek. Dat gebeurt pas als de parasiet uit de lever komt zetten en het bloed infecteert. Dan krijgt het slachtoffer last van koorts, vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn.

Dwars door cellen heen

“De malaria-infectie begint met een beet van een mug,” legt onderzoeker Justin Boddey uit. “Dan worden parasieten in de huid geïnjecteerd en zij reizen snel naar de lever. Wij hebben aangetoond dat P. falciparum een techniek gebruikt die we ‘cell traversal‘ noemen.” Het komt erop neer dat de parasieten terwijl ze op zoek zijn naar een levercel waarin ze zich kunnen verstoppen en vermenigvuldigen, dwars door cellen heen reizen. “De parasieten wandelen in feite door de celwanden heen,” stelt Boddey. “En ze gebruiken twee eiwitten, SPECT en PLP1 genaamd, om die superkracht te verkrijgen. Dat stelt parasieten in staat om na de muggenbeet snel van de huid naar de lever te reizen.”

Uitroeien

De ontdekking van deze twee eiwitten is belangrijk, legt Boddey uit. “Ons doel op lange termijn is het uitroeien van malaria, dus moeten we kijken naar manieren waarop we de cyclus van infectie kunnen doorbreken. Een vaccin of behandeling die de infectie van de lever stopt, is de beste manier om de ziekte uit te roeien, omdat deze de parasieten stopt voor deze voet aan de grond krijgen.”

Malaria is nog altijd één van de dodelijkste infectieziekten wereldwijd. In 2015 stierven door toedoen van de ziekte zo’n 438.000 mensen. Negentig procent van de slachtoffers woont in Afrika en bijna 75 procent van de slachtoffers was jonger dan vijf jaar. Daarnaast werden in 2015 naar schatting zo’n 214 miljoen mensen door de parasiet geïnfecteerd.