Na orkaan Irma zijn de ogen nu gericht op orkaan Jose. Deze orkaan raast momenteel door het Caribische gebied.

De orkaan werd gistermiddag gefotografeerd door NASA’s Aqua-satelliet. Het oog van de orkaan is duidelijk te zien. Jose bereikte toen bijna de Leeward-eilanden.

Het AIRS-instrument aan boord van de Aqua-satelliet controleerde de temperatuur van de orkaan. De wolkentoppen waren gisteren ijskoud, namelijk -53 graden Celsius rondom het centrum van de circulatie. Eerder onderzoek toonde aan dat koude wolkentoppen zich hoog in de troposfeer bevinden, waardoor ze voor veel regen kunnen zorgen.

Vandaag om 16:00 uur Nederlandse tijd bevond het oog van de orkaan Jose zich 700 kilometer ten oost-zuidoosten van de noordelijke Kleine Antillen, zoals Anguilla, St. Martin en Barbuda. Jose gaat richting het west-noordwesten met een snelheid van 30 kilometer per uur. Op dit moment is Jose een categorie 4 orkaan op de schaal van Saffir-Simpson met windsnelheden tot 240 kilometer per uur.

De onderstaande video laat zien hoe Jose orkaan Irma lijkt te achtervolgen.