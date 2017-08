Elon Musk deelde op Instagram de eerste foto van een SpaceX-ruimtepak. “De komende dagen volgen nog meer beelden”, belooft de CEO van het ruimtevaartbedrijf.

In tegenstelling tot de ruimtepakken van NASA en Roskosmos, ziet het pak van Musk er futuristisch en minimalistisch uit. De designers van SpaceX hebben waarschijnlijk goed gekeken naar recente sciencefictionfilms. Je kunt niet ontkennen dat dit ruimtepak iets weg heeft van het ‘kostuum’ van Matthew McConaughey in de fantastische film Interstellar.

“Dit ruimtepak werkt echt”, zegt Musk. “We hebben het al getest met een groter drukverschil dan normaal in de ruimte. Het ruimtepak moet functioneel, maar ook mooi zijn. Het was lastig om een balans te vinden tussen die twee.”

Op Instagram reageren mensen dat de Amerikaanse vlag gespiegeld op het ruimtepak staat. Foutje of is de foto gespiegeld?

SpaceX is van plan om volgend jaar twee ruimtetoeristen in een Dragon 2-capsule om de maan te laten vliegen. Kort daarvoor gaat het ruimtevaartuig met bemanningsleden aan boord naar het ISS. SpaceX is van plan om jaarlijks vier Dragon 2-missies uit te voeren naar het ruimtestation, waarvan één bemande missie per jaar. Als de eerste bemande missie slaagt, dan is de weg vrij voor de maanmissie en de lancering van de twee ruimtetoeristen.