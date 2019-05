Ze lijken hun strijdlust volledig te zijn verloren.

Het komt in de natuur wel vaker voor: dieren die ten prooi vallen aan parasieten, schimmels of andere insecten waardoor ze in een handomdraai veranderen in zombies. Denk bijvoorbeeld aan deze griezelige Zatypota wesp, die het lichaam van een spin als het ware ‘gijzelt’ om hem vervolgens dingen te laten doen die hij anders wel uit zijn hoofd zou laten. Onderzoekers zijn nu in een nieuwe studie op een kever gestuit die door toedoen van parasitaire wormpjes niet zo’n zin meer heeft om terug te vechten.

Vechten of vluchten?

Als er accuut gevaar dreigt kun je twee dingen doen: vechten, of vluchten. Het is een verdedigingsmechanisme dat in een reeks aan soorten goed is bestudeerd. Maar als een dier een parasiet meedraagt, kan die het gedrag van de gastheer volledig veranderen. In de studie verzamelden de onderzoekers 140 kevers (Odontotaenius disjunctus) uit rotte boomstammen in bossen. Vervolgens waren een aantal onfortuinlijke kevers de klos en kregen de parasitaire worm Chondronema passali toegediend. Deze wormpjes kunnen zich wel met honderden tegelijk in het lichaam van de kever nestelen.

Zombies Zombies: een bekend, maar fictief verschijnsel uit boeken en films? Niet per se. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat zombies – in de breedste zin van het woord – in verschillende vormen in de natuur te vinden zijn.

Parasiet

Vervolgens werden de kevers uitgedaagd. Zo simuleerden de onderzoekers aanvallen van roofdieren en rivaliserende mannetjes door hun pootjes vast te houden en op hun vleugels te tikken. En opvallend genoeg kwamen de onderzoekers erachter dat kevers die de parasitaire wormpjes meedroegen, minder agressief gedrag vertoonden dan hun gezonde tegenhangers. Echter bleken grotere kevers meer terug te vechten dan kleinere varianten.

Gedrag

Maar hoe komt het dat deze parasieten het gedrag van hun gastheer weten te veranderen? Volgens de auteurs heeft dit te maken met het energieniveau van de kevers. Zo hebben de geparasiteerde kevers simpelweg minder energie om terug te vechten. Dit verklaart ook waarom grotere kevers langer weerstand wisten te bieden dan kleinere kevers.

Hoewel de parasieten hun gastheer niet doden, bewijst de studie wel dat ze grote invloed hebben op het gedrag van de kevers. “Deze studie toont voor het eerst aan dat het vermogen van een dier om zichzelf te verdedigen tegenover een roofdier of rivaal, wordt verminderd als ze een parasiet meedragen,” zegt onderzoeker Andrew Davis. En dat kan behoorlijk wat consequenties hebben. “Het laatste wat je wilt tijdens een aanval is dat je belemmerd wordt om jezelf te verdedigen.”