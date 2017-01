Stel je eens voor dat er ooit een zombie-uitbraak plaatsvindt, zoals in de serie The Walking Dead, hoe lang duurt het dan voordat wij worden uitgeroeid? Volgens studenten van de universiteit van Leicester zijn er na honderd dagen minder dan 300 overlevenden over.

De studenten onderzochten de uitbraak van een hypothetisch zombievirus en maakten gebruik van het SIR-model. Dit is een rekenmodel waarmee de uitbreiding van besmettelijke ziektes voorspeld kunnen worden. Het model splitst de populatie in drie categorieën: diegenen die nog niet geïnfecteerd zijn (S van ‘susceptible’, oftewel vatbaar), geïnfecteerden (I van ‘infectious’, oftewel besmet) en personen die geïnfecteerd waren en daarna zijn overleden of opgeknapt (R van ‘recovered’, oftewel genezen).

De studenten hielden geen rekening met natuurlijke sterfgevallen en geboortes, maar aangezien de hypothetische epidemie in honderd dagen toeslaat, zijn deze getallen te verwaarlozen.

Enkele honderden overlevenden

Als een zombie iedere dag één persoon kan vinden – en er een kans is van 90 procent dat een slachtoffer wordt geïnfecteerd met het zombievirus – dan zijn er op dag 100 nog maar 273 overlevenden. Dit maakt het zombievirus overigens twee keer zo besmettelijk als de Zwarte Dood, een plaag die Europa in de veertiende eeuw trof. Hierbij houden de onderzoekers er wel rekening mee dat de infectie in drie gebieden anders evolueert. Stel dat er geen geografische grenzen zijn, dan zijn er na honderd dagen nog maar 181 overlevenden.

Een zombie kan overigens niet langer dan twintig dagen leven zonder het eten van een mensenbrein. Na de eerste twintig dagen sterven dus ook de eerste zombies, omdat er steeds minder mensen over zijn om te besmetten. Dit betekent dat er op dag 100 nog ‘slechts’ 190 miljoen zombies op aarde slenteren. Dat zijn nog altijd een miljoen meer zombies dan mensen.

Er is hoop

Maar wat als wij mensen kunnen terugvechten? In een tweede paper wordt dit scenario onderzocht. Hoewel in eerste instantie veel mensen veranderen in zombies, sterven deze zombies snel uit, omdat er steeds minder hersenen te vinden zijn. De kleine groep overlevenden moeten snel weer aan de bak om kinderen te produceren, waarna de mensheid na zo’n 200 tot 300 jaar weer aardig is gegroeid.

Waarom?

Je vraagt je misschien af: wat hebben we nu aan zo’n onderzoek? Meer dan je denkt. De studenten laten hier ‘harde wetenschap’ los op een leuk onderwerp, waardoor een breed publiek wordt bereikt. Er wordt op een laagdrempelige manier aandacht gevraagd voor een veelgebruikt gereedschap binnen de wetenschap, namelijk het model. Terwijl jouw buurman een artikel over de verspreiding van ebola links laat liggen, verdiept hij zich mogelijk wel in dit artikel en weet hij nu hoe het SIR-model werkt. Ook al gaat een zombie-uitbraak nooit gebeuren, je hebt er als mens wel een beeld bij.