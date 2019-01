Voor het eerst hebben onderzoekers bewijs gevonden dat de zomer ook op het noordelijk halfrond van Titan regen brengt.

Wetenschappers voorspellen al jaren dat wanneer de zomer op Titan zijn intrede doet, dat gepaard gaat met regen. Maar hard bewijs daarvoor ontbrak. Tot nu. Op beelden die ruimtesonde Cassini in juni 2016 maakte, hebben onderzoekers voor het eerst bewijs gevonden voor zomerse buien op het noordelijk halfrond van Titan.

Reflectie

“Iedereen die Titan onderzoekt, keek uit naar het zien van wolken en regen op Titans noordpool, die de start van de zomer op het noordelijk halfrond zouden inluiden, maar ondanks dat alle klimaatmodellen dat voorspelden, zagen we geen wolken,” vertelt onderzoeker Rajani Dhingra. En ook op de infrarood-beelden die Cassini op 7 juni 2016 van een gebied nabij de noordpool van Titan maakte, waren geen wolken te zien. Wel troffen de onderzoekers er een eigenaardige vlek op aan, die ontstond doordat een bepaald gebied meer zonlicht reflecteerde. Het betreffende gebied was ongeveer 120.000 vierkante kilometer groot en was op beelden die voor en na 7 juni 2016 door Cassini waren gemaakt niet zo reflecterend als op 7 juni.

Natte stoep

Een analyse van de heldere vlek wees uit dat deze hoogstwaarschijnlijk ontstond doordat zonlicht weerkaatste op een nat oppervlak. “Het is alsof je naar een door de zon beschenen natte stoep kijkt,” aldus Dhingra.

Methaanregens

Op aarde valt er tijdens een regenbui water uit de lucht. Maar op Titan is dat anders. Daar regent het methaan. Maar er zijn meer verschillen tussen de aarde en Titan. Neem bijvoorbeeld de wisseling van de seizoenen: onze planeet doorloopt er elk jaar vier. Op Titan gaat dat allemaal veel langzamer; een seizoen duurt er zeven aardse jaren.

Toen Cassini voor het eerst een blik wierp op Titan, was het zomer op het zuidelijk halfrond. Op het zuidelijk halfrond spotte Cassini in die periode wolken én regenbuien. Op basis van die waarnemingen verwachtten wetenschappers die in de jaren in aanloop naar 2017 – het jaar waarin het hoogzomer was op het noordelijk halfrond van Titan – ook op het noordelijk halfrond te zien. Dat de eerste aanwijzing voor zomerse buien pas op beelden die in 2016 gemaakt zijn, opduikt, geeft meer inzicht in hoe de seizoenen op Titan verlopen. “We willen dat de voorspellingen die uit onze modellen rollen, overeenkomen met onze observaties,” aldus Dhingra. “Deze detectie van regenval bewijst dat Titans klimaat de theoretische klimaatmodellen die we kennen, volgt. De zomer is ingetreden, maar wel wat later dan verwacht. We moeten nu uit gaan zoeken wat die vertraging veroorzaakt heeft.”