Een bijzondere dag vandaag: de zomerzonnewende dient zich aan. Maar wat is dat eigenlijk?

De zon bereikt vandaag de kreeftskeerkring: de meest noordelijke positie die deze kan bereiken (zie de afbeelding hieronder).

In aanloop naar dit moment werden de dagen op het noordelijk halfrond langer. Maar na vandaag zullen ze weer korter worden. Vandaag, 21 juni, is dus de langste dag van het jaar. Deze dag is 16 uur en 45 minuten lang. Het is vandaag niet alleen de langste dag. Met de zomerzonnewende begint ook de astronomische zomer.

Op het zuidelijk halfrond

Bevind je jezelf op dit moment niet op het zuidelijk halfrond? Dan moet je het hele verhaal omdraaien. Daar dient zich vandaag de winterwende aan en is het de kortste dag van het jaar. Terwijl bij ons de dagen vanaf dit moment korter worden, worden ze op het zuidelijk halfrond vanaf nu langer. En terwijl het gebied boven de noordpoolcirkel vandaag de hele dag door de zon verlicht wordt, is het gebied ten zuiden van de zuidpoolcirkel vandaag in duisternis gehuld.

Vandaag de dag hechten de meesten van ons niet zoveel waarde meer aan de zomerzonnewende, maar in een ver verleden was dat wel anders, zo suggereren archeologische vondsten. Zo is het beroemde Stonehenge bijvoorbeeld gebouwd met de zonnewende in het achterhoofd. Ook weten we van verschillende oude culturen dat ze op de dag van de zomerzonnewende feest vierden. Maar ook vandaag zijn er nog mensen die op 21 juni een feestje bouwen. Veelal hangen zij natuurreligies (denk aan wicca en paganisme) aan.

De zomerzonnewende valt eigenlijk elk jaar op 21 juni. Tenzij het een schrikkeljaar is.