Zondag om 18:06 uur Nederlandse tijd verscheen er wederom een flinke zonnevlam. Onze moederster is lekker actief.

De zonnevlam kwam uit het actieve gebied AR 2673. Deze groep was vorige week al verantwoordelijk voor twee krachtige zonnevlammen, namelijk een X2.2 en een X9.3-zonnevlam.

De nieuwe zonnevlam was een X8.2-klasse zonnevlam. Dit exemplaar straalde iets minder energie uit dan de X9.3-zonnevlam, maar staat wel op de tweede plaats van zwaarste zonnevlammen sinds 2005.

De zon heeft een cyclus, die elf jaar duurt. In deze periode neemt de zonneactiviteit toe, vervolgens wisselen de magnetische polen en daarna neemt de zonneactiviteit af. De huidige cyclus begon in 2008 en duurt nog tot circa 2019. Momenteel gaan we richting een zonneminimum, dus het is opvallend dat de zon nu zo actief is.

X-klasse zonnevlammen stralen zoveel energie uit, dat radioverbindingen en elektriciteitscentrales op aarde kunnen uitvallen. Ze zijn veel zwaarder dan M en C-klasse zonnevlammen, die nauwelijks invloed hebben op onze planeet. De X9.3-zonnevlam van vorige week zorgde kort voor een radio-blackout. Sinds de X9.3-zonnevlam verschenen er een paar M-klasse zonnevlammen, maar zondag was het dus weer raak met een flinke X8.2-zonnevlam.

De nieuwe zonnevlam is gefotografeerd door NASA’s Solar Dynamics Observatory. Bekijk de foto hieronder.