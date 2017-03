Ooit had Mars een dikke atmosfeer zoals de aarde, maar daar is weinig van over. Wetenschappers beweren dat dit komt door zonnewind en zonnestraling.

Onderzoekers van het MAVEN-project beweren dat de zon verantwoordelijk is voor de afbraak van de atmosfeer van de rode planeet. “Het meeste gas dat ooit aanwezig was in de atmosfeer van Mars is in de ruimte beland”, zegt hoofdonderzoeker Bruce Jakosky van het MAVEN-project. Uit het onderzoek van Jakosky en zijn collega’s blijkt dat 65% van alle argon dat ooit in de atmosfeer van Mars aanwezig was, is ontsnapt.

Argon

De onderzoekers keken daarbij naar twee verschillende isotopen van argon. Isotopen zijn atomen van hetzelfde chemische element (= hetzelfde aantal protonen), maar met een ander gewicht (= aantal protonen). De MAVEN-onderzoekers analyseerden de hoeveelheid argon-36 en argon-38 in de Martiaanse atmosfeer. Er zit veel meer van het lichtere isotoop argon-36 in de atmosfeer. Dit betekent dat een groot deel van het zware argon is ontsnapt. Argon is een edelgas en bindt zich nergens aan. Zo kan argon bijvoorbeeld niet opgeslagen worden onder de grond. Er is dus maar een verklaring voor het verlies: het zwaardere argon is in de ruimte verdwenen.

CO2

Mars is door de atmosferische verdunning getransformeerd van een natte waterwereld naar een droge woestijn. De jonge zon gaf veel meer zonnewind en ultraviolette straling af, waardoor de astronomen denken dat Mars juist in de eerste miljarden jaren veel gassen is verloren. Niet alleen argon, maar ook koolstofdioxide. En juist koolstofdioxide is belangrijk voor een planeet om warm te blijven. Dit is immers een broeikasgas dat hitte vasthoudt. “Ook het merendeel van de CO2-voorraad is weggelekt”, concludeert Jakosky.

De wederopstanding van Mars?

Waarom bleef de aarde gespaard? Onze planeet bevindt zich namelijk veel dichter bij de zon, dus de gevolgen van zonnestraling en -wind horen groter te zijn. Dit heeft te maken met het magnetisch veld van onze planeet. De aarde heeft een sterk magnetisch veld, waardoor veel zonnewind en -straling wordt afgebogen. Mars verloor 4,2 miljard jaar geleden zijn magnetisch veld, waardoor de atmosfeer in 500 miljoen jaar tijd verdween. Toch is er hoop. Wetenschappers werken aan een plan om een magnetisch schild te ontwikkelen, waardoor Mars weer verandert in een leefbare planeet. Het is nu nog sciencefiction, maar het zou zomaar eens echt kunnen werken.