Tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering werd op het hoogtepunt zo’n 89 procent van de zon door de maan bedekt.

Het Solar Dynamics Observatory spotte de gedeeltelijke zonsverduistering eind vorige week. De verduistering duurde ongeveer een uur.

Scherp randje

Wat opvalt wanneer de maan voor de zon langsbeweegt, is de scherpe rand van de maan. Omdat de maan geen atmosfeer heeft, wordt het zonlicht langs die rand niet verstoord. Hoewel de rand van de maan heel ‘gladjes’ lijkt in deze beelden, is dat in werkelijkheid niet zo. Het oppervlak van de maan is allesbehalve vlak: er zijn kraters, valleien en bergen. Maar je moet wel heel goed turen om deze te kunnen zien.

Nog eentje

Over een paar maanden zal het Solar Dynamics Observatory weer een zonsverduistering kunnen waarnemen. En wel op 21 augustus 2017. Dan zal de maan echter slechts een heel klein deel van de zon bedekken.

Kort voordat SDO de gedeeltelijke zonsverduistering op 21 augustus kan waarnemen, is vanaf een deel van de aarde een complete zonsverduistering te zien. De complete zonsverduistering is goed te zien vanuit een deel van de VS. In delen van Zuid-Amerika, Afrika, Europa en Afrika zal een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn. Ook in Nederland is de gedeeltelijke zonsverduistering – bij helder weer – te zien. Het beste zicht heb je vanuit het westen van ons land.