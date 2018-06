Steeds meer dieren voeren een deel van hun activiteiten ’s nachts uit.

Dat hebben onderzoekers van de University of California (Berkeley) ontdekt. Ze bestudeerden de gegevens van 62 soorten, die op zes verschillende continenten leefden. De onderzoekers keken daarbij voor elke soort in elk leefgebied in hoeverre het ’s nachts actief was onder kleine of grote druk van mensen.

In de nacht

Het onderzoek leidt tot duidelijke resultaten. Gemiddeld bleken zoogdieren in reactie op verstoring door de mens 1.36 keer meer van hun activiteiten in de nacht uit te voeren. Heel concreet: een dier dat van nature 50% van zijn activiteiten ’s nacht uitvoerde, ging in reactie op verstoring door de mens 68% van zijn activiteiten ’s nachts uitvoeren. En dat zagen de onderzoekers gebeuren onder alle vleesetende en plantenetende soorten zwaarder dan 1 kilo (kleinere zoogdieren werden niet in het onderzoek meegenomen). Het maakte daarbij niet uit op welke manier de mens het leefgebied van deze dieren verstoorde. “Dieren reageerden sterk op alle typen menselijke verstoring, ongeacht of mensen nu echt een bedreiging vormden of niet,” vertelt onderzoeker Kaitlyn Gaynor. “Het suggereert dat onze aanwezigheid alleen genoeg is om hun natuurlijke gedragspatronen te verstoren.”

Aanpassing

“Aan de andere kant kan het feit dat wilde dieren zich aanpassen om mensen te ontlopen tijdelijk gezien worden als een manier waarop mensen en wilde dieren op een steeds vollere planeet samen stand kunnen houden,” vertelt onderzoeker Justin Brashares. “Maar: activiteitenpatronen van dieren reflecteren miljoenen jaren aan aanpassingen. Het is moeilijk te geloven dat we de natuur simpelweg in de donkere helft van de dag kunnen proppen en mogen verwachten dat deze zo functioneert en gedijt.”

De door de onderzoekers geanalyseerde data laten duidelijk zien dat dieren onder druk van mensen steeds vaker ’s nachts actief zijn. Wat niet uit de data blijkt, is welke impact dat op de dieren heeft. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat dieren die hun activiteiten noodgedwongen verplaatsen naar de nacht te maken krijgen met roofdieren waar ze overdag niet bang voor hoeven te zijn. “We moeten nog veel leren over het managen van populaties wilde dieren, interacties tussen soorten en zelfs door mensen ingegeven evolutie,” aldus Gaynor.