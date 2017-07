In 2015 werd de inmiddels beroemde leeuw Cecil gedood door een Amerikaanse trofeejager. Nu blijkt dat de zoon van Cecil is omgebracht.

“Xanda de leeuw is gedood door Richard Cooke”, schrijven medewerkers van het Hwange National Park op Facebook. “Cooke schoot ook Xanda’s broer in 2015 dood. Xanda is een jonge vader van 6,2 jaar oud en heeft nog een aantal welpen. (..) Wanneer kunnen de leeuwen van het Hwange National Park echt in vrijheid leven?”

Xanda werd net buiten het park gedood. De leeuw werd deze week kort na zijn dood al gevonden, omdat het dier een zender droeg.

Er is de afgelopen jaren veel over de trofeejacht gezegd en geschreven. “Veel mensen zijn heel begrijpelijk tegen de trofeejacht,” zei onderzoeker Corey Brandshaw in 2016 op Scientias.nl. “Ze geloven dat het bijdraagt aan het voortdurende verlies van soorten.” Maar dat is niet helemaal terecht. Wetenschappers schreven vorig jaar in het blad Trends in Ecology & Evolution dat het verbieden van de trofeejacht – die in Afrika jaarlijks zo’n 217 miljoen Amerikaanse dollar in het laatje brengt – de pogingen om soorten van de ondergang te redden, ondermijnt. Want wie soorten voor uitsterven wil behoeden, heeft geld nodig, en dat levert de trofeejacht op. Overigens gaat de verdeling van geld momenteel niet goed. Slechts drie tot vijf procent van de opbrengst van trofeejacht wordt gebruikt om dieren te beschermen.

Scientias.nl-freelancer Vivian Lammerse bezocht vorig jaar Zuid-Afrika en ontdekte een alternatief voor de trofeejacht: green hunting. In plaats van een dier met een kogel te doden, wordt het bij green hunting tijdelijk verdoofd met een dart. “De jager heeft nog steeds de ‘thrill of the kill’ omdat hij het geweer kan laten afgaan en vervolgens met een dood lijkend dier op de foto kan,” zegt een ranger van het Addo Elephant Park tegen Vivian. “Het enige verschil is dat het dier na een tijdje gewoon weer opstaat.”

Wat is jouw mening over de trofeejacht? Plaats een reactie onder dit artikel!