Wetenschappers beweren dat het klimaat 13.000 jaar geleden veranderde door een komeetinslag. Dieren als de mammoet en de mastodont verdwenen hierdoor in Noord-Amerika.

Geoloog James Kennett (Universiteit van Californië in Santa Barbara) en zijn collega’s presenteren in een paper in het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports bewijzen dat een komeet 12.800 jaar geleden insloeg. Zij verzamelden sedimenten op elf verschillende plekken, zoals in de Amerikaanse staten Ohio, New Mexico en Arizona. Ze troffen exotische materialen aan, zoals gesmolten glas, nanodiamanten en platinum. Er is maar een verklaring mogelijk voor de aanwezigheid van deze materialen, namelijk een meteorietinslag.

“We hebben de ‘vingerafdruk’ van deze inslag gevonden”, concludeert professor Kennett. “Aangezien we weten wanneer de inslag plaatsvond, kunnen we de link leggen met abrupte veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, sterfte van diersoorten en afname van de bevolking.”

Nederland Scientias.nl. “We weten uit geologisch onderzoek dat het landschap uiteindelijk teruggaat naar stuifzanden en toendravegetatie, maar je ziet hier dat bomen het waarschijnlijk al binnen een jaar voelden.” Dat het Jonge Dryas abrupt begon, zien we ook terug in Nederland . In Leusden vonden onderzoekers onlangs de overblijfselen van een grote groep dennenbomen die zo’n 13.000 jaar geleden leefden. Dankzij deze bomen is inzichtelijk hoe snel het klimaat veranderde. “We denken dat de Groenlandse ijskap in één jaar reageerde en dat het klimaat toen, bijna als een ‘The Day After Tomorrow’-scenario, ook binnen een jaar veranderde,” zegt wetenschapper Wim Hoek aan. “We weten uit geologisch onderzoek dat het landschap uiteindelijk teruggaat naar stuifzanden en toendravegetatie, maar je ziet hier dat bomen het waarschijnlijk al binnen een jaar voelden.”

Jonge Dryas

De Jonge Dryas was de laatste koude periode tijdens het Weichsel-glaciaal en wordt ook wel eens ‘The Big Freeze’ genoemd. In tien jaar tijd daalde temperatuur flink. Zo was het binnenland van Groenland vijftien graden Celsius kouder dan vandaag de dag. De gemiddelde jaartemperatuur in Engeland was ongeveer -5 graden Celsius.

Veranderingen

Wetenschappers vermoeden dat de Jonge Dryas de aanleiding vormde voor het ontstaan van landbouw in de Levant. Door het koude en droge klimaat konden mensen niet langer leven van het zaaien van voedseldragende planten. Mogelijk leidde dit langzaam tot de ontwikkeling van het verbouwen van graan.

Maar er is meer. Mogelijk leidde de komeetinslag tot het uitsterven van mammoeten en mastodonten in Noord-Amerika.

Tegenstanders

Het is belangrijk dat de onderzoekers op meerdere plekken exotische materialen hebben ontdekt. Er zijn namelijk tegenstanders, die denken dat gesmolten gesteenten niet zijn veroorzaakt door een komeetinslag, maar door haardvuur. Als de ‘vingerafdruk’ van de komeetinslag echter wereldwijd te vinden is, dan is dit een ander verhaal.