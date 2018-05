Een nieuw onderzoek suggereert voorzichtig van wel! Dankje, Waylon!

Het onderzoek – verschenen in het blad BMC Public Health – onthult dat deelname aan het Eurovisie Songfestival geassocieerd kan worden met een grotere tevredenheid met het leven. Hoe hoger een land tijdens de finale eindigt, hoe groter de kans dat de inwoners van dat land tevreden zijn met hun leven. En zelfs als een land onderaan de ranglijst eindigt, zijn inwoners van dat land nog tevredener met hun leven dan inwoners van landen die niet deel hebben genomen.

Eurobarometer

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van de Eurobarometer. Dit is een onderzoek dat meerdere malen per jaar – in opdracht van de Europese Commissie – wordt uitgevoerd. tijdens het onderzoek wordt onder meer gevraagd hoe tevreden mensen met hun leven zijn. De onderzoekers bogen zich over de gegevens van 160.000 mensen in 33 Europese landen en focusten zich daarbij op data die tussen 2009 en 2015 rond de tijd van het Eurovisie Songfestival verzameld waren.

Prestatie

De gegevens laten duidelijk zien dat mensen tevredener waren met hun leven wanneer hun land het tijdens het liedjesfestijn beter had gedaan. Heel concreet: een tien plaatsen hogere plek in de finale – dus bijvoorbeeld de tweede in plaats van de twaalfde plek – bleek geassocieerd te zijn met een vier procent hogere kans op levenstevredenheid, aldus de onderzoekers. Grappig genoeg kan het winnen van de competitie niet geassocieerd worden met een aanvullende toename in gevoelens van tevredenheid. Ook voor het Eurovisie Songfestival geldt dus: meedoen is belangrijker dan winnen.

Slechte prestatie

Dat bleek ook toen onderzoekers de gegevens van landen die deelnamen, maar slecht presteerden, vergeleken met gegevens van landen die niet meededen. Inwoners van landen die deelnamen, maar eindigden in de onderste regionen van de ranglijst, hadden een dertien procent grotere kans om tevreden te zijn met hun leven dan inwoners van landen die niet deelnamen.

De onderzoekers benadrukken dat ze op basis van hun studie alleen in staat zijn om associaties of verbanden te vinden. Ze kunnen dus niet met zekerheid zeggen dat het Eurovisie Songfestival de oorzaak is van de grotere tevredenheid. Het lijkt echter niet vergezocht dat deelname aan het Eurovisie Songfestival de reden is dat mensen tevredener zijn met hun leven. “Eerder onderzoek door andere onderzoeksteams wereldwijd heeft aangetoond dat nationale gebeurtenissen van invloed zijn op de stemming en zelfs productiviteit,” aldus onderzoeker Filippos Filippidis. “Zo suggereert onderzoek bijvoorbeeld dat de productiviteit toeneemt in de stad die de US Super Bowl wint.” Daarnaast is het zo dat het Eurovisie Songfestival mensen een gespreksonderwerp geeft dat – in tegenstelling tot veel ander nieuws – positief is. “Het vergroot het positieve gevoel, ook onder mensen die niet echt geïnteresseerd zijn in de competitie. Ik kan me nog herinneren dat Griekenland in 2005 won – in de weken erna leken mensen beter gehumeurd te zijn.”