Mannen, kijk uit met vitamine B6 en B12-supplementen. Zwaar vitamine B-gebruik vergroot de kans op longkanker.

Dit geldt vooral voor rokers. Wanneer een man rookt en daarnaast tien jaar lang meer dan 20 mg vitamine B6 of meer dan 55 mg vitamine B12 per dag gebruikt, dan neemt de kans op longkanker flink toe. Bij vitamine B6 gaat het om een verdrievoudiging, bij vitamine B12 zelfs om een verviervoudiging. Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 77.000 Amerikanen in de staat Washington. Alle deelnemers waren tussen de 50 en 76 jaar oud. Tien jaar lang gaven de proefpersonen informatie door over medicijngebruik.

De onderzoekers hielden rekening met allerlei factoren, bijvoorbeeld hoe lang een persoon rookt, leeftijd, ras, opleiding, lichaamsgewicht, alcoholgebruik en medische geschiedenis. “We bleven hierna over met een duidelijk verband tussen vitamine B6 en B12 supersupplementen en de kans op longkanker bij rokers,” concludeert onderzoeker Theodore Brasky.

Wie dagelijks multivitaminen slikt, hoeft niet bang te zijn. De meeste multivitaminen bevatten slechts één of twee milligram B6 of B12 per dragee. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B12 is ongeveer 2,8 milligram. Meer dan 55 milligram per dag is dus een flinke overdosis B12. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B6 is voor volwassen mannen en vrouwen vastgesteld op 1,5 milligram. Dat is dus ook veel minder dan 20 mg.

“De dosissen van 55 mg B12 en 20 mg B6 kunnen alleen bereikt worden wanneer iemand veel supplementen slikt”, vervolgt Brasky. Zo worden er pillen verkocht met 5 mg B6 of B12 per pil, wat veel meer is dan de aanbevolen hoeveelheid.

Bij mannen die niet roken is de kans op longkanker twee keer groter bij zwaar vitamine B6 en B12-gebruik. Vrouwen hebben geluk, want zij hebben geen verhoogde kans op longkanker.