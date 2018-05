Nieuw onderzoek onthult dat het voedingspatroon van invloed is op de vruchtbaarheid.

Dat schrijven Australische onderzoekers in het blad Human Reproduction. Ze baseren zich op een onderzoek onder bijna 5600 vrouwen in Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en Ierland. De vrouwen waren zwanger van hun eerste kind en werden rond de vijftien weken zwangerschap ondervraagd door een verloskundige. Er werd onder meer gevraagd hoelang het geduurd had voor ze zwanger waren en hoe hun voedingspatroon er kort voor de bevruchting uitzag.

Fastfood en fruit

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen die minder fruit en meer fastfood aten er veel langer over hadden gedaan om zwanger te raken en een kleinere kans hadden om binnen een jaar zwanger te raken. Heel concreet: voor vrouwen die de kleinste hoeveelheid fruit aten, steeg de kans dat de zwangerschap langer dan een jaar op zich zou laten wachten van 8 naar 12 procent. En voor vrouwen die veel – dat wil zeggen: minimaal vier keer per week – fastfood aten, steeg die kans van 8 naar 16 procent. “Onze data laten zien dat de frequente consumptie van fastfood ervoor zorgt dat het langer duurt om zwanger te raken,” stelt onderzoeker Jessica Grieger.

Groente

In de studie ligt de focus op fastfood en fruit. Maar hoe zit dat met groente? De onderzoekers vonden geen bewijs dat de consumptie van groente – of een gebrek daaraan – van invloed was op het moment waarop vrouwen zwanger raakten. “De resultaten laten zien dat een voedingspatroon dat kwalitatief gezien goed is, fruit bevat en weinig fastfood de vruchtbaarheid verbetert en de tijd die nodig is om zwanger te raken, verkort,” aldus onderzoeker Claire Roberts.

Uniek

Het onderzoek is vrij uniek. Eerder is al wel onderzoek gedaan naar het dieet van vrouwen die middels vruchtbaarheidsbehandelingen zwanger probeerden te raken. Maar er zijn nog maar weinig van dit soort studies – en zeker niet zulke grootschalige als dit onderzoek – uitgevoerd onder vrouwen die spontaan zwanger raakten.

Tegelijkertijd erkennen de onderzoekers dat hun studie enkele tekortkomingen heeft. Zo deden de vrouwen zelf verslag van hun voedingspatroon voor de zwangerschap. De vraag is natuurlijk hoe eerlijk ze daarin waren en hoe goed ze dat zich een paar maanden later nog konden herinneren. Grieger ziet dat niet zo somber in: “Aangezien veel vrouwen hun dieet niet veranderen wanneer ze zwanger raken, geloven we dat vrouwen zich hun dieet zoals dat er een maand voor de zwangerschap uitzag, nog redelijk accuraat kunnen herinneren.” Daarnaast moet echter ook worden opgemerkt dat er niet naar het dieet van de vaders is gekeken. Bovendien is het natuurlijk altijd mogelijk dat onbekende factoren van invloed zijn geweest op de resultaten. Genoeg redenen om een slag om de arm te houden. “Maar over het algemeen onderschrijft de studie wat de meeste gezondheidswerkers intuïtief al geloven,” aldus Gino Pecoraro, verbonden aan de universiteit van Queensland en woordvoerder voor de Australian Medical Association (hij was niet bij het onderzoek betrokken). “Een gezond dieet is goed voor stellen die proberen om zwanger te raken.”