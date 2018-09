De drone kan riffen monitoren én voor het rif schadelijke zeesterren elimineren.

De drone is ontwikkeld door wetenschappers van de Queensland University of Technology en heeft de naam ‘RangerBot’ gekregen. “RangerBot is ’s werelds eerste onderzeese robotische systeem dat specifiek ontworpen is voor riffen,” stelt onderzoeker Matthew Dunbabin. “RangerBot kan bijna drie keer langer onder water blijven dan een menselijke duiker, meer data verzamelen en onder alle omstandigheden en op elk moment van de dag of nacht opereren.”

Monitoren

RangerBot kan zelfstandig navigeren en obstakels ontwijken en voor tal van doeleinden worden ingezet. Zo is het de bedoeling dat de drone het rif gaat monitoren. De drone kan de verbleking van het rif in de gaten houden, maar ook de waterkwaliteit vaststellen. Bovendien is deze in staat om de doornenkroon te identificeren. Dit is een zeester die – voornamelijk in de nacht – koraalpoliepen verorbert en een enorme bedreiging vormt voor het rif.

Injecties geven

“We hebben RangerBot ‘getraind’ om doornenkronen te detecteren,” stelt Dunbabin. “Zodra bevestigd is dat het om doornenkronen gaat, kan RangerBot de zeester een injectie geven die dodelijk is voor de doornenkroon, maar geen effect heeft op andere organismen op het rif.”

Wereldwijd inzetbaar

De onderzoekers hopen dat de RangerBot spoedig in tal van riffen rond zal zwemmen. “Het duurt slechts vijftien minuten om te leren hoe je de RangerBot – die zo’n 15 kilo weegt en slechts 75 centimeter groot is – moet bedienen,” vertelt Dunbabin. “Het is onze visie om RangerBots in te zetten in de riffen waar deze het meest nodig zijn en aan te bieden aan rifmanagers, onderzoekers en samenlevingen wereldwijd.”

De RangerBot won in 2016 al de publieksprijs tijdens de Google Impact Challenge. Het leverde de bedenkers 750.000 dollar op voor het doorontwikkelen van de RangerBot. En nu, twee jaar later, is de robot klaar om de wereld te veroveren. En dat is hard nodig, vertelt Anna Marsden, werkzaam bij de Great Barrier Reef Foundation. “Meer dan 1 miljard mensen zijn voor hun voedsel en inkomen afhankelijk van koraalriffen en deze mensen zullen het meest verliezen wanneer deze belangrijke ecosystemen niet beschermd worden (…) RangerBot kan de manier waarop we onze oceanen managen revolutioneren en is een belangrijk gereedschap om tot onze beschikking te hebben als we onze koraalriffen willen redden.”