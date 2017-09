De tombe werd ooit aangelegd voor de rijke goudsmid Amenemhat. Maar onduidelijk is of hij er daadwerkelijk nog rust.

Archeologen ontdekten de tombe in de dodenstad Dra’Abu el-Naga’. Deze dodenstad bevindt zich vlak bij de beroemde Vallei der Koningen en was gereserveerd voor mensen van stand.

In de necropolis hebben onderzoekers nu dus de tombe van een goudsmid teruggevonden. Zijn naam was Amenemhat. De ingang van zijn tombe leidt naar een vierkante kamer met daarin een nis. In de nis troffen de onderzoekers een deels beschadigd beeld aan. Het beeld laat de goudsmid zien. Naast hem zit zijn vrouw – met een pruik op en lange jurk aan – en tussen hun voeten staat één van hun zonen afgebeeld.

Meerdere kamers

De tombe telt meerdere kamers. Rechts van de ingang bevindt zich een grafkamer waarin waarschijnlijk de goudsmid en zijn vrouw ter ruste werden gelegd. In de kamer zijn verschillende mummies, sarcofagen en houten dodenmaskers gevonden. Ook stuitten de archeologen op een aantal beelden van Amenemhat en zijn vrouw. Links van de ingang bevindt zich nog een tweede kamer. Ook hier zijn sarcofagen aangetroffen.

Of Amenemhat nog steeds in één van deze grafkamers rust, is onduidelijk. De archeologen hebben meerdere aanwijzingen gevonden dat in latere dynastieën met het graf geknoeid is. Het is dan ook goed mogelijk dat er mummies uit zijn gehaald of zijn toegevoegd.

Nog meer graven

Net buiten de tombe van Amenemhat troffen de onderzoekers nog enkele graven aan. In één ervan stuitten de onderzoekers op de resten van een vrouw en haar twee kinderen. De vrouw zou bij leven last hebben gehad van verschillende ziekten – onder meer abcessen in de kaken en een bacteriële infectie in de botten – en op haar vijftigste zijn overleden. Haar twee kinderen zouden tussen de 20 en 30 jaar oud geweest zijn, toen ze overleden.

De onderzoekers verwachten in de nabije omgeving van de tombe nog veel meer graven te ontdekken. Ze hebben namelijk aanwijzingen gevonden dat er nog zeker vier andere mensen van stand in het gebied begraven moeten liggen.