Eindelijk is ‘ie er: de officiële Scientias app voor Android en iOS.

Het is al langer een wens van de redactie om een mobiele app te hebben. Natuurlijk werkt de mobiele website goed, maar een app heeft een aantal voordelen. Zo kunnen we nu push-notificaties versturen als er ‘breaking news’ is, zoals laatst tijdens de lancering van de Falcon Heavy-raket. Daarnaast werkt de app lekker snel en sla je gemakkelijk artikelen op om later te lezen.

De community is een belangrijk onderdeel van Scientias.nl. Ook in de app is het mogelijk om reacties te lezen en om mee te discussiëren.

Direct downloaden? Gebruik onderstaande links:

– Download Scientias.nl voor iPhone

– Download Scientias.nl voor Android

Let op: in de App Store zijn twee apps te vinden. De officiële Scientias.nl-app is te herkennen aan het groene logo met letters ‘SCI’.

Is de app gratis en advertentievrij?

Ja, de app is gratis. Op dit moment is de app nog advertentievrij, maar in de toekomst worden er mogelijk wel advertenties toegevoegd.

Kan ik jullie helpen bij het promoten van de app?

Jazeker. Deel dit artikel op Facebook of Twitter, zodat veel mensen weten dat de app bestaat. Daarnaast stellen we het op prijs als je de app een beoordeling geeft.

Met dank aan de Scientias Hero’s. Dankzij de bijdrage van enkele honderden Scientias Hero’s hebben we de app kunnen bouwen. Steun onafhankelijke populair-wetenschappelijke journalistiek en word ook een Scientias Hero.