Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers nadat ze de kosten van een simpele 3D-printer vergeleken met de opbrengsten.

Dat is te lezen in het blad Technologies. De onderzoekers baseren hun conclusies op een experiment. Dat experiment toont aan dat de kosten die de aankoop van een 3D-printer met zich meebrengt al binnen zes maanden kunnen worden terugverdiend en een rendement van bijna 986% over een periode van vijf jaar voor het grijpen ligt.

Het experiment

Onderzoeker Joshua Pearce kocht een simpele, open-source 3D-printer en gaf deze aan studente Emily Petersen. Zij had nog nooit met een 3D-printer gewerkt. “Ik dacht dat het heel lang zou duren voor ik zou weten hoe ik de printer moest gebruiken, maar ik was opgelucht toen het heel makkelijk bleek te zijn,” vertelt ze. Nadat Petersen de printer had ingesteld, gebruikte ze een speciale zoekmachine om 3D-ontwerpen op te zoeken en 26 alledaagse voorwerpen te printen. “Je zoekt (de ontwerpen, red.) op, selecteert ze en drukt op ‘print’,” vertelt Pearce.

Half jaar De onderzoekers kozen ervoor om 26 objecten te printen, omdat ze ervan uitgaan dat een gemiddeld gezin (en dat is een heel conservatieve schatting, dus waarschijnlijk wordt er nog meer geprint) één object per week print. Een experiment met 26 geprinte objecten simuleert dan ook eigenlijk het gebruik van een 3D-printer in een gemiddeld gezin over een periode van een half jaar.

Kosten versus baten

Nadat alle 26 objecten geprint waren, was het tijd om te gaan kijken naar de kosten en opbrengsten. De onderzoekers keken hoeveel tijd en energie het kostte om elk object te printen. Ook werd er gekeken naar de kosten van het materiaal dat de printer nodig had om te printen. Daaruit rolde een kostenplaatje per geprint object. Vervolgens keken de onderzoekers naar de opbrengst. Hoeveel zou datzelfde object gekost hebben als men het in de winkel had gekocht? De onderzoekers vergeleken de kosten van het geprinte object daarbij met de kosten van het duurste (high-end) en goedkoopste vergelijkbare product op de markt.

Rendement

De resultaten zijn indrukwekkend. Als je besluit om de objecten te printen in plaats van tegen de laagst mogelijke prijs in de winkel te kopen, zou je de aankoop van de printer er al in drie jaar tijd uit hebben. “En alle kosten die met het printen samenhangen – zoals de prijs van het plastic en elektriciteit – verdien je niet alleen terug, maar leveren ook nog eens een rendement van 25 procent op. Na vijf jaar is dat zelfs meer dan 100 procent.” Als je besluit om de objecten te printen in plaats van tegen de hoogst mogelijke prijs in de winkel te kopen, heb je de printer er zelfs in zes maanden tijd al uit. “En na vijf jaar heb je niet alleen alle kosten die met het printen samenhangen, terugverdiend, maar ook nog eens meer dan 12.000 dollar bespaard,” stelt Pearce.

Levensduur

Volgens hem is een levensduur van vijf jaar heel redelijk voor een 3D-printer. Zeker als deze open-source is en alle bestanden die nodig zijn om de printer te upgraden en repareren gratis te downloaden zijn en de meest kwetsbare onderdelen vervangen kunnen worden door onderdelen die de printer zelf print.

De onderzoekers benadrukken dat in deze studie alleen nog maar de standaardinstellingen van de printer zijn benut en enkel eenvoudige objecten zijn geprint. Er is waarschijnlijk dan ook nog een veel hoger rendement uit te halen. En dat geldt niet alleen voor mensen die technisch onderlegd zijn, zo toont het experiment aan. Petersen had immers ook totaal geen ervaring met de 3D-printer. “Het feit dat ik in staat was om problemen waar ik tegenaan liep, op te lossen en 26 objecten te produceren, laat zien hoe toegankelijk de technologie is,” stelt Petersen. En naar verwachting wordt de 3D-printer alleen maar gebruiksvriendelijker, omdat de technologie zich steeds verder ontwikkelt.