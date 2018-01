Het mini-satellietje dat de mini-telescoop aan boord heeft, moet nog deze week gelanceerd worden.

De kleine satelliet – PicSat genoemd – zal in een baan rond de aarde gaan cirkelen en het vizier richten op één enkele ster: Beta Pictoris (zie kader). Gehoopt wordt dat de satelliet er getuige van kan zijn hoe exoplaneet Beta Pictoris b voor de ster langs beweegt. Het zou een schat aan informatie op kunnen leveren over de gasreus. Zo verwachten onderzoekers op basis van de satellietgegevens de exacte omvang van de planeet te kunnen vaststellen. Ook zou het mogelijk moeten zijn om te achterhalen tot hoever de atmosfeer reikt en hoe deze in elkaar steekt.

Beta Pictoris bevindt zich op zo’n 63,4 lichtjaar afstand van de aarde en is een zeer heldere ster die naar schatting zo’n 23 miljoen jaar oud is. De ster is beroemd vanwege de omringende gas- en stofschijf die al uitgebreid bestudeerd is en meer inzicht kan geven in hoe planetaire systemen tot stand komen. In 2009 ontdekten astronomen rond Beta Pictoris een gasreus – Beta Pictoris b – die zo’n zeven keer zwaarder is dan Jupiter en op een afstand van 1,5 miljard kilometer om de ster heen draait.

Het komt maar één keer in de achttien jaar voor dat Beta Pictoris b – vanaf de aarde gezien – voor de moederster langs beweegt. En astronomen verwachten dat het ergens tussen nu en deze zomer kan gaan gebeuren. En dat willen ze zien. Maar de planeetovergang duurt maar enkele uren en we weten niet precies wanneer het gaat gebeuren. Die twee factoren maken het lastig om de overgang vanaf de aarde – waar wolken, maar ook de dag- en nachtcyclus roet in het eten kunnen gooien – te observeren. En daarom hebben Franse onderzoekers er nog niet zo lang geleden voor gekozen om een satelliet te lanceren die de ster continu kan monitoren. Komende zaterdag moet de satelliet – die in een recordbrekend korte periode van slechts drie jaar is gebouwd – het luchtruim kiezen.

Het is een zogenoemde nano-satelliet. De satelliet weegt slechts 3,5 kilo en is amper 30 centimeter hoog. Aan boord van de satelliet bevindt zich een kleine telescoop met een diameter van slechts 5 centimeter. De missie van deze satelliet zal in principe ongeveer 1 jaar duren.