Maak kennis met Cora: een vliegtuig dat verticaal kan landen en opstijgen en geen piloot behoeft.

Na bijna acht jaar knutselen heeft het bedrijf Kitty Hawk deze week dan eindelijk haar autonome luchttaxi onthult. Het bijzondere voertuig – dat het bedrijf liefkozend Cora heeft gedoopt – stijgt op als een helikopter en vliegt vervolgens als een vliegtuig. Bovendien is Cora volledig elektrisch. En je hebt geen vliegbrevet nodig om er gebruik van te maken, want Cora vliegt namelijk zelf.

Midden in de stad

Het klinkt geweldig. En dat kan het ook zijn. Want Cora is eigenlijk niets anders dan een autonome luchttaxi die verticaal kan opstijgen en landen en dus geen vertrek- of landingsbaan behoeft. Het betekent dat je deze zelfs midden in een drukke stad kunt gebruiken (waarbij je in- en uitstapt op het dak van flatgebouwen, bijvoorbeeld). Misschien denk je nu: maar dat kan toch allang met helikopters? Helemaal waar. Maar als Cora eenmaal in de lucht is, vliegt deze als een vliegtuig, wat betekent dat deze een stuk minder lawaai maakt. Bovendien is Cora helemaal elektrisch en dus een stuk duurzamer. En – we kunnen het niet genoeg benadrukken – je hebt geen vliegbrevet nodig.

Nieuw-Zeeland

Het moge duidelijk zijn: Cora kan de manier waarop we ons verplaatsen veranderen. Maar gaat dat ook gebeuren? Kitty Hawk is de eerste om te bekennen dat er nog een lange weg te gaan is, maar er is recent een belangrijke stap gezet. Het bedrijf heeft een samenwerking opgezet met de Nieuw-Zeelandse overheid en zal Cora in Nieuw-Zeeland gaan testen.

Luchttaxi

Hoelang het nog gaat duren voor Cora daadwerkelijk klaar is om op de markt te worden gebracht, is onduidelijk. Eveneens is onbekend wat Cora moet gaan kosten. Overigens is Kitty Hawk niet van plan om Cora aan consumenten te gaan verkopen. Het is echt de bedoeling dat Cora straks dienst gaat doen als een luchttaxi die je op kunt roepen wanneer je ‘m nodig hebt.

Andere bedrijven

Kitty Hawk weet het zeker: Cora is de toekomst. En het is zeker niet het enige bedrijf dat er brood inziet om de luchtvaart in het dagelijkse leven van de gewone man te verweven. Verschillende bedrijven wereldwijd werken momenteel aan luchttaxi’s. Zo maakte de door Boeing gebouwde autonome luchttaxi Vahana eind januari zijn eerste testvlucht (zie filmpje hieronder).

En het Duitse bedrijf Volocopter test op dit moment zijn autonome luchttaxi in Dubai.

Gaan we ons hier dan over een paar decennia en masse mee verplaatsen? Het lijkt niet ondenkbaar. Maar dan moeten we eerst misschien nog wel een beetje wennen aan het feit dat er geen piloot achter de knoppen zit. Maar dat kan snel gaan, zo stelde luchtvaartspecialist Hans Heerkens eerder in gesprek met Scientias.nl, “als mensen inzien dat het goedkoper en gemakkelijker is en zich de eerste paar jaar geen ongelukken voordoen.” Wat dat laatste betreft, was Heerkens ook opvallend optimistisch. “Ik denk dat een autonoom vliegtuigje veiliger kan zijn dan een vliegtuig dat door mensen bestuurd wordt.”