Mogelijk gebruikten onze voorouders het om dierenhuiden mee te versieren.

Onderzoekers ontdekten het ‘krijtje’ nabij een oud meer in Scarborough (Groot-Brittannië). Het is natuurlijk niet echt een krijtje zoals we dat vandaag de dag kennen; het gaat om een stukje oker dat met name qua vorm aan een krijtje doet denken. Het is ongeveer 22 millimeter lang en 7 millimeter breed en heeft aan één zijde een duidelijk zichtbaar puntje. “Wat suggereert dat het (krijtje, red.) gebruikt is,” aldus onderzoeker Andy Needham.

Tijdens gebruik moet het object een rode kleur hebben afgegeven. “Kleur was een belangrijk onderdeel van het leven van de jagers en verzamelaars,” aldus Needham. “En oker geeft je een heel levendige rode kleur. Het is heel belangrijk in de Mesolithische periode en lijkt op verschillende manieren te zijn gebruikt.”

Kleurrijke plek

Naast het ‘krijtje’ ontdekten de onderzoekers aan de andere zijde van het oude meer nog een stuk oker. Dit object ziet er echter heel anders uit: alles wijst erop dat het rode pigment eraf geschraapt is. Het suggereert dat mensen oker verzamelden en het gedurende de Mesolithische periode op verschillende manieren verwerkten. “Het geeft een completer beeld van hoe het leven er in dit gebied uitzag: het suggereert dat het een heel kleurrijke plek was.”

Wat de mensen precies met het oker deden, blijft gissen. “Het is mogelijk dat ze het voor artistieke doeleinden gebruikten, misschien om dierenhuiden van kleur te voorzien of in decoratieve kunstwerken.”