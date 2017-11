Unieke beelden vanuit het internationale ruimtestation!

De beelden zijn gemaakt door Paolo Nespoli. Nespoli is astronaut en zit momenteel in het internationale ruimtestation. En daar makte hij in de late avond van 5 november een unieke serie foto’s. Op de foto’s is namelijk een heldere meteoroïde – of vuurbol – te zien!

ESA heeft de foto’s die Nespoli maakte, aan elkaar geplakt. Het resulteert in de timelapse die je hieronder ziet. De vuurbol zie je rechtsboven, na zo’n zeven seconden, voorbij schieten.

“Een vuurbol is in feite een heel heldere meteoroïde,” vertelt Rüdiger Jehn, werkzaam bij ESA en deskundige op het gebied van aardscheerders. “Een klein stukje ruimtesteen dat de atmosfeer van de aarde binnendringt en helderder schijnt dan de sterren op de achtergrond. Deze meteoroïde bewoog veel sneller dan normaal, met een geschatte snelheid van zo’n 40 kilometer per seconde.” Waarschijnlijk was de meteoroïde hooguit tien centimeter groot.