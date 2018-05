En op lange termijn kan blootstelling aan het stof op de maan zelfs leiden tot kanker.

Dat suggereren experimenten. Wetenschappers stelden hersencellen van muizen en menselijke longcellen in het laboratorium bloot aan stofdeeltjes zoals we die op de maan aantreffen. Tot wel 90% van die cellen ging dood.

Gezondheidsrisico

Het laat volgens de onderzoekers zien dat het inademen van het stof – zelfs als het maar om heel kleine hoeveelheden gaat – een serieus gezondheidsrisico vormt voor toekomstige astronauten op de maan. Diezelfde risico’s zouden echter ook spelen op andere stoffige hemellichamen zonder (noemenswaardige) atmosfeer. Denk aan planetoïden of Mars.

Ernstige ziekten

De onderzoeksresultaten komen niet helemaal uit de lucht vallen. Zo kregen de Apollo-astronauten – die maar kort op de maan verbleven – al hooikoorts-achtige symptomen. Dit onderzoek gaat als het ware nog een stap verder en laat zien dat een langdurig verblijf op de maan grote gevolgen kan hebben voor de luchtwegen en longfunctie.

Stof op de maan

De maan heeft geen atmosfeer. Hierdoor wordt het oppervlak continu gebombardeerd met geladen deeltjes afkomstig van de zon. Die geladen deeltjes zorgen ervoor dat het maanstof statisch wordt en overal aan blijft plakken. Zo zagen we tijdens de Apollo-missies dat het vast kwam te zitten aan de ruimtepakken. En toen astronaut Harrison Schmitt (Apollo 17) het inademde, ging hij niesen, kreeg hij een zere keel en traanogen.

DNA-schade

Tijdens de experimenten bleek dat het inademen van maanstof op lange termijn leidde tot DNA-beschadigingen en uiteindelijk tot celdood. Hoe het stof de cellen precies doodt is onduidelijk. Mogelijk veroorzaakt het stof een ontstekingsreactie in cellen. Een andere mogelijkheid is dat het stof ervoor zorgt dat er vrije radicalen worden gegenereerd die ervoor zorgen dat cellen niet meer goed kunnen functioneren.

Het onderzoek laat zien dat het maanstof op korte termijn voornamelijk tot ongemakken leidt, zoals traanogen, geïrriteerde longen en ogen. Maar op lange termijn kan het maanstof – door voortdurende irritatie en ontstekingen – wel eens leiden tot ernstige ziekten, waaronder kanker.