Deze strijd eindigde – sneller dan verwacht – in een explosie.

Een internationaal team van astronomen volgde de doodsstrijd van de ster. De ster bevond zich 1,3 miljard lichtjaar van de aarde en was verborgen in een cocon van gas en stof.

Volgens astronoom Dr Brad Tucker gaat het om een bijzondere supernova, namelijk een Fast Evolving Luminous Transient. Dit is een sterexplosie die snel plaatsvindt en even helder is als een normale supernova. De ster ging in enkele dagen ten onder, terwijl dit bij een normale supernova tien keer langer duurt.

En daarmee is een mysterie opgelost. De afgelopen jaren zijn er al verschillende FELT-supernova’s gespot, alleen lukte het astronomen niet om de bron vast te stellen. Nu is dat Tucker en zijn collega’s wel gelukt.

“We hebben een nieuwe manier gevonden hoe sterren sterven en hoe deze objecten materie terug in het heelal blazen,” zegt Tucker.

De ontdekking is gedaan met dank aan de Kepler-telescoop. “Dankzij Kepler konden we deze exotische sterexplosie goed bekijken,” vervolgt Tucker. “Met de toekomstige TESS-telescoop hopen we meer vreemde explosies te vinden.” TESS wordt volgende maand gelanceerd.

De resultaten zijn te lezen in een paper in het wetenschappelijke vakblad Nature Astronomy.