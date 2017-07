In een grot zijn duizenden sporen van Aboriginals aangetroffen die suggereren dat zij zo’n 65.000 jaar al in Australië woonden.

Het zou betekenen dat Down Under al zo’n 5000 jaar eerder dan gedacht door mensen bewoond werd. Dat schrijven onderzoekers in het blad Nature.

Grot

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van opgravingen in een grot in het noorden van Australië. In de grot worden al sinds de jaren zeventig opgravingen gedaan. Eerder zijn hier de oudste sporen die wijzen op de aanwezigheid van mensen in Australië aangetroffen. Die sporen suggereerden dat mensen tussen 50.000 en 60.000 jaar geleden voet op Australische bodem zetten. Maar nu hebben onderzoekers opnieuw opgravingen uitgevoerd in de grot. En dit keer verkenden ze de diepst gelegen sedimentenlaag. In die laag troffen ze zo’n 11.000 objecten aan. Velen daarvan wijzen op de aanwezigheid van mensen. Zo is er bijvoorbeeld een onderkaak van een Tasmaanse tijger aangetroffen die bedekt is met rood pigment. Daarnaast zijn er stenen gereedschappen aangetroffen.

Oud

Het zijn interessante ontdekkingen. Want het diepst deel van de sedimentlaag zou zo’n 65.000 jaar oud zijn. En de positie van de objecten suggereert dat deze dezelfde leeftijd hebben als de sedimentlaag en dus tot wel 65.000 jaar oud zijn.

Megafauna

Het betekent dat mensen Australië bereikten ruim voor de gigantische dieren (megafauna) die hier ooit leefden, uitgestorven waren. En dat is een interessante bevinding. Nog altijd is namelijk niet helemaal duidelijk of mensen betrokken waren bij de ondergang van deze grote dieren.

Het onderzoek zal bovendien nieuwe discussies opleveren over het moment en de manier waarop mensen Afrika verlieten. “We weten nu dat moderne mensen, nadat ze Afrika zo’n 70.000 jaar geleden verlieten zich snel verspreidden naar de kustgebieden, van waaruit ze vertrokken naar Australië,” zo schrijft onderzoeker Curtis W. Marean. “Vanaf die kust zagen sommigen misschien andere landen voor zich die aan de andere kant van het water lagen, maar die ze niet konden zien. Ze besloten een kans te wagen en bouwden boten en laadden ze vol met nieuwe en beproefde technologieën. Daarna stapten ze met hun families aan boord en gingen op ontdekkingsreis.”