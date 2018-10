De vliegende taxi wordt in de tweede helft van 2019 in de binnenstad getest.

Voluit worden het Electrical Vertical Take-Off and Landing Air Taxis genoemd. Zoals die mondvol al doet vermoeden, gaat het om vliegende taxi’s die verticaal kunnen opstijgen en landen en vliegen op elektriciteit. Volgens het Duitse bedrijf dat deze vliegende taxi’s – ook wel Volocopters genoemd – ontwikkeld heeft, lijken ze aan de buitenzijde nog het meest op helikopters. Maar dat zijn het niet; de vliegende gevaarten zijn namelijk gebaseerd op drone-technologie. In tegenstelling tot de onbemande drones die nu al ingezet worden voor het monitoren of fotograferen van gebieden, biedt de Volocopter echter ruimte aan twee passagiers. Zij kunnen met de Volocopter over een afstand van bijna 30 kilometer vervoerd worden.

De Volocopters zijn specifiek ontworpen voor gebruik in de binnenstad en onderscheiden zich niet alleen van de traditionele taxi doordat zij het luchtruim kiezen. Wat misschien nog wel veel revolutionairder is, is dat de Volocopter ook zonder piloot aan boord kan vliegen. In dat scenario wordt deze vanaf de grond bestuurd of vliegt de Volocopter zelfs geheel autonoom.

Singapore

Het klinkt misschien allemaal heel futuristisch, maar deze vliegende taxi kun je volgend jaar al tegenkomen in Singapore. Naar verwachting wordt de vliegende taxi in de tweede helft van 2019 in Singapore getest. En die testfase wordt – als alles volgens plan gaat – afgesloten met een aantal openbare demonstratievluchten.

Mijlpalen

Er wordt al jaren aan de Volocopter gewerkt en de afgelopen tijd zijn er verschillende mijlpalen bereikt. Zo maakte de vliegende taxi in 2017 al een testvlucht in Dubai. Dat men aldaar interesse heeft in de Volocopter is niet verwonderlijk; de overheid van Dubai wil dat tegen 2030 zeker een kwart van de reizen binnen Dubai plaatsvindt in autonome transportmiddelen.

App

De Volocopter wordt gezien als een ideaal vervoersmiddel voor grote, drukke steden. Het idee is dat je de Volocopter straks met een app kunt boeken en vervolgens gewoon vanuit je kantoor of huis instapt. De reis naar je bestemming in de stad duurt waarschijnlijk een stuk korter dan wanneer je een taxi of de auto pakt; de Volocopter ondervindt immers geen hinder van files. Ook qua duurzaamheid zit het met de vliegende taxi wel goed: de Volocopter vliegt op elektriciteit en is emissievrij. Ook maakt de vliegende taxi volgens het Duitse bedrijf dat deze ontwikkeld heeft, nauwelijks lawaai.

Is dit dan het vervoersmiddel van de toekomst? Zover zijn we nog niet; er zullen nog behoorlijk wat testvluchten georganiseerd moeten worden om overheden – en de uiteindelijke gebruiker – het vertrouwen te geven dat nodig is om een autonome luchttaxi tot een succes te maken. En toch ziet de toekomst van deze luchttaxi’s er volgens luchtvaartdeskundige Hans Heerkens een stuk rooskleuriger uit dan die van bijvoorbeeld de vliegende auto. Lees er hier meer over!