Artsen van het CHU d’Angers in Frankrijk hebben een foto gemaakt van een bijzonder verschijnsel: een baby die zijn benen strekt buiten de baarmoeder.

De 33-jarige moeder van het kind had een bijzondere afwijking, namelijk een scheur in haar baarmoeder. Dit is heel zeldzaam. De baby kon zijn benen dus uit de vruchtzak steken. Ook ontsnapte er hierdoor een grote hoeveelheid vruchtwater. Dit vocht is cruciaal, omdat het de baby beschermt tegen stoten of duwen in de buik.

De scheur in de baarmoederwand is 2,5 centimeter groot. Een deel van de vruchtzak is door het gat geglipt, net zoals de voeten en de onderbenen van het kind.

De meest waarschijnlijke oorzaak van deze scheur is het feit dat de vrouw hiervoor vijf keizersnedes heeft gehad. Hoewel het weefsel rondom de wond van deze keizersnedes sterker is geworden, gold dit niet voor het weefsel nabij incisies van de baarmoeder.

Na het maken van deze foto besloot de moeder om de zwangerschap niet te beëindigen. Twee maanden later – de baby was inmiddels dertig weken oud – was het gat in de baarmoeder al vijf centimeter groot. Inmiddels zat de baby met zijn buik vast in het gat. Op dat moment besloten de artsen om een keizersnede uit te voeren. Gelukkig kwam het jongetjes gezond ter wereld. Kort na de geboorte woog de baby 1,4 kilo. Op het moment van schrijven gaat het nog steeds goed met moeder en kind.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad The New England Journal of Medicine.