Een nieuwe technologie zuivert vervuilde lucht en wekt tegelijkertijd energie op.

Het is maar een klein apparaatje, maar het is in staat tot grootse dingen. We hebben het over een uitvinding van Vlaamse onderzoekers die twee vliegen in één klap slaat. Het apparaatje rekent af met luchtvervuiling én wekt energie op. En om het apparaatje aan het werk te zetten, moet je het alleen even belichten, zo is in het blad ChemSusChem te lezen.

Twee kamers

Hoe werkt het? In het apparaatje bevinden zich twee kamers die van elkaar gescheiden worden door een membraan. “Aan de ene kant wordt lucht gezuiverd, terwijl aan de andere kant waterstofgas wordt geproduceerd uit een deel van de afbraakproducten,” vertelt onderzoeker Sammy Verbruggen. “Dat waterstofgas kan worden opgeslagen en later als brandstof worden gebruikt.”

Het membraan

De kracht van het apparaatje zit ‘m natuurlijk in het membraan. De onderzoekers hebben daar nanomaterialen op aangebracht. “Die katalysatoren zijn in staat om waterstofgas te vormen en luchtvervuiling af te breken. In het verleden werden dergelijke cellen vooral gebruikt om waterstof te winnen uit water. We hebben nu ontdekt dat het ook kan, en zelfs efficiënter, met vervuilde lucht.”

De veelbelovende technologie staat nog in de kinderschoenen. “Op dit ogenblik werken we op een schaal van slechts enkele vierkante centimeter,” vertelt Verbruggen. “Op termijn willen we onze technologie graag opschalen om het proces industrieel toepasbaar te maken.” Ook hopen Verbruggen en collega’s de gebruikte materialen verder te optimaliseren, zodat het apparaatje nog efficiënter wordt.