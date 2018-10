De generale repetitie zit erop en BepiColombo is klaar voor vertrek.

Vannacht is het dan zover: de lancering van de BepiColombo-missie naar Mercurius. De onderzoekers hebben de laatste puntjes op de i gezet en de laatste voorbereidingen getroffen voor een succesvolle vaart. Het echte aftellen begint vannacht om 3:45 Nederlandse tijd.

Lancering

BepiColombo wordt gelanceerd vanuit Kourou aan boord van de Ariane 5-draagraket. Vervolgens zal de ruimtesonde zich na ongeveer 26 minuten na lancering scheiden van Ariane 5. Tien minuten later verwacht het team de eerste signalen van BepiColombo te ontvangen, die vanaf dat punt alleen reist. Altijd weer spannend, aangezien de eerste paar uur van een vlucht en de eerste paar dagen in de ruimte de meest kritieke periode in elke missie is. “De stuwraketten en de zonnekappen moeten zo snel mogelijk na loskoppeling van de draagraket worden geactiveerd,” zegt onderzoeker Elsa Montagnon. “Dit moet gebeuren nog voordat het grondteam de controle volledig heeft overgenomen. Tot die tijd kan het ruimtevaartuig niet volledig functioneren.”

Scheervluchten

Na vertrek van de aarde, zal BepiColombo in zeven jaar tijd negen miljard kilometer afleggen. Daarnaast staan er negen scheervluchten gepland; zo zal het ruimtevaartuig één keer langs de aarde, twee keer langs Venus en zes keer langs Mercurius scheren. Deze scheervluchten zullen met een topsnelheid van 60 kilometer per seconde worden afgelegd. En dit alles om de minst verkende planeet in ons zonnestelsel te bereiken.

Mercurius

Want de eindbestemming is duidelijk: Mercurius. De kleinste planeet in ons zonnestelsel en ook nog eens de planeet die het dichts bij de zon in de buurt staat. Mercurius is tot op heden nog een mysterieus raadsel. “Mercurius is een planeet van uitersten,” stelt onderzoeker Paolo Ferri. “En om daar te komen vereist een aantal even extreme technieken, oplossingen en operationele expertise.” Onderzoekers willen de planeet nu weleens van dichtbij gaan bekijken en willen bijvoorbeeld te weten komen of de kern van Mercurius vloeibaar, of vast is. Ook willen onderzoekers achterhalen of de planeet vandaag de dag nog tektonisch actief is. Een andere vraag waar hopelijk een antwoord op komt is: waarom genereert deze kleine planeet van binnenuit een opmerkelijk krachtig magnetisch veld, terwijl bijvoorbeeld Mars en Venus dat niet hebben? Ook vragen onderzoekers zich af of er misschien waterijs te vinden is. Al met al genoeg voor BepiColombo om zich over te ontfermen.

Hoewel de echte wetenschapscamera pas actief zal worden nadat de ruimtesonde in een vaste baan rond Mercurius zit, zullen onderweg drie webcams eenvoudige beelden vastleggen van de reis. Deze informatie zal nauwkeurig worden beoordeeld voordat de onderzoekers definitief kunnen vaststellen of de missie goed van start is gegaan.