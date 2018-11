Sommige bijen hebben twee vaders of twee moeders, anderen drie vaders en een moeder.

Onderzoekers hebben in een nieuwe studie de honingbij nog eens onder de loep genomen. En ze ontdekten dat de familiestamboom van de bij behoorlijk complex is. Wat voortplanting betreft zijn bijna alle combinaties mogelijk: twee moeders en geen vaders, of juist alleen vaders. Anderen hadden zelfs meerdere ouders; tot wel vier stuks.

Haplodiploïd

Hoe zit dit precies? Allereerst is het belangrijk om te weten dat het geslacht bij bijen op een andere manier wordt bepaald dan bij de meeste andere dieren. Honingbijen zijn haplodiploïd. Dit betekent dat mannetjes één set chromosomen hebben (haploïd) en vrouwtjes twee sets chromosomen (diploïd). Uit bevruchte eitjes komen dochters. Uit onbevruchte eitjes zonen, zij hebben dus geen vader.

Gynandromorfisme

In één tot twee procent van de gevallen gaat het soms anders en ontstaan er bijen met zowel mannelijke, als vrouwelijke eigenschappen. Dit wordt ook wel gynandromorfisme genoemd. Bij gynandromorfisme komt er meer dan één spermacel de eicel binnen die vervolgens samensmelten. In de nieuwe studie bogen de onderzoekers zich over elf gynandromorfe honingbijen. Ze verzamelden weefsel uit verschillende delen van het lichaam en analyseerden het DNA. En uit de bevindingen blijkt dat de meeste bijen meerdere ouders hebben: twee of drie vaders, en één moeder.

Twee vaders

Eén bij spant echter de kroon. De onderzoekers ontdekten namelijk dat deze bij vrouwelijk organen heeft, maar voortkwam uit twee vaders, zonder moeder. Waarschijnlijk is deze bij voortgekomen uit de fusie van twee spermacellen, wat resulteerde in een androgene, diploïde bij. Deze bij groeide op net als andere bijen en bereikte het volwassen stadium. Hieruit blijkt dat deze vreemde bij gewoon levensvatbaar is. Echter is het de eerste keer dat wetenschappers op zo’n vreemde constructie stuiten.

“De resultaten benadrukken de flexibele ontwikkelingsmogelijkheden die door haplodiploïde voor kunnen komen,” schrijven de onderzoekers in hun studie. En dit leidt tot uiterst interessant nageslacht.