Het gaat om een nieuwe soort die nu al met uitsterven bedreigd wordt.

Onderzoekers ontdekten de bijzondere kikkersoort tijdens een twee weken durende expeditie in het Cordillera del Cóndor-gebergte. Het gebergte is tot op heden nauwelijks verkend.

Tafelberg

De onderzoekers ontdekten de kikker op een afgelegen tafelberg “Om de tafelberg te bereiken, moesten we twee dagen lang een steil terrein doorkruisen,” vertelt onderzoeker Alex Achig. “Bezweet en uitgeput bereikten we de top van de tafelberg, waar we een klein bos aantroffen. De rivieren waren gevuld met zwart water en de kikkers zaten langs de rivier op de takken van bruine struiken die precies dezelfde kleur hadden als de kikkers. De kikkers waren dan ook lastig te zien.”

Vervolgonderzoek wees uit dat de onderzoekers iets bijzonders op het spoor waren. De kikkers behoorden niet alleen tot een op heden onbeschreven soort, maar hadden ook nog eens een bijzonder kenmerk dat tot op heden bij geen enkele kikker is aangetroffen. Het gaat om een klauwachtige structuur bij de aanzet van de duim. De functie ervan is nog onbekend. Mogelijk gebruikt het kikkertje de klauw om zich te verdedigen tegen roofdieren. Een andere optie is dat de klauw van pas komt als de kikker de competitie aangaat met mannelijke soortgenoten.

Bedreigd

Het kikkertje heeft de naam Hyloscirtus hillisi gekregen. Hoewel de soort ons nog maar net bekend is, wordt deze nu al met uitsterven bedreigd. Het kikkertje leeft in een vrij klein gebied dat dicht bij een door de Chinezen geëxploiteerde mijn ligt.

De ontdekking van het kikkertje en zijn bijzondere klauw staan beschreven in het blad ZooKeys.