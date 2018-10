Het is allemaal te herleiden naar het enorme energieverbruik van de cryptomunt.

Vandaag is alweer de tiende verjaardag van de Bitcoin. Precies een decennium geleden publiceerde Satoshi Nakamoto het zogeheten whitepaper, waarin de eerste schetsen over de digitale munt uiteengezet werden. Alleen maar feest is het echter niet. Uit een nieuwe studie blijkt namelijk dat het gebruik van de Bitcoin mogelijk verband houdt met het broeikaseffect. Zo zou de geproduceerde uitstoot kunnen leiden tot een stijging van 2 graden Celsius van de mondiale temperatuur in 2033.

Energie

Dit heeft te maken met de hoeveelheid elektriciteit die de digitale munt vereist. Want dat de Bitcoin veel elektriciteit verbruikt, is geen geheim. Zo bleek al eerder dat de bitcoin ongeveer net zoveel energie verbruikt als heel Ierland. “De Bitcoin is een cryptomunt met zware hardware-eisen,” zegt medeauteur Randi Rollins. “En dit vertaalt zich duidelijk in de grote vraag naar elektriciteit.”

Milieu-impact

De online gemeenschap discussieert al enige tijd over het overweldigende elektriciteitsgebruik van de Bitcoin. Een wat minder besproken kwestie is echter de impact van al die elektriciteit op het milieu. En de cijfers zijn treffend. Zo is een temperatuurstijging van 2 graden Celsius in slechts iets meer dan een decennia geen kleinigheidje. In dit geval ging het onderzoeksteam zelfs uit van de traagste technologische adoptie. Kijken we naar een gemiddelde snelheid, dan zitten we al na zestien jaar op een 2 graden temperatuurstijging.

Echter blijft het lastig om de toekomst van de Bitcoin echt goed te voorspellen. Zo zijn er nog wat onzekere factoren. Niemand weet bijvoorbeeld precies hoeveel energie de Bitcoin nou echt verbruikt of gaat verbruiken en welke impact dat heeft op het klimaat. Ook is het koffiedik kijken hoe de grillige cryptomunt zich verder gaat ontwikkelen. Toch waarschuwt het onderzoeksteam voor de mogelijke effecten. “Het is duidelijk dat we bij elke verdere ontwikkeling van de cryptomunt kritisch moeten zijn op het verminderen van het energieverbruik,” zegt onderzoeker Camilio Mora. Want hoewel op dit moment de emissies van transport, huisvesting en voedsel de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering zijn, illustreert dit onderzoek dat ook de Bitcoin een duit in het zakje doet.