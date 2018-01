En weer doen de vreemde dieren ons versteld staan.

Naakte molratten spreken tot de verbeelding. Wanneer ze gewond raken, voelen ze geen pijn. Daarnaast kunnen ze zeker achttien minuten zonder zuurstof. Ook zijn naakte molratten immuun voor kanker. Daarnaast worden ze stokoud (zie kader)

Een naakte molrat kan gemakkelijk twintig jaar oud worden. Er zijn zelfs exemplaren die meer dan dertig jaar oud zijn geworden. Dat lijkt misschien niet zo heel indrukwekkend. Maar je moet bedenken dat de naakte molrat ongeveer net zo groot is als een muis. En bij dieren van zo’n omvang verwacht je doorgaans geen decennialange levensduur. De muis zelf gaat bijvoorbeeld nauwelijks langer dan anderhalf jaar mee. En ook andere (kleine) knaagdieren, zoals ratten, kunnen alleen maar dromen van een levensduur zoals die van de naakte molrat.

En het lijkt erop dat de naakte molrat weer een nieuwe bijzondere vaardigheid aan zijn cv kan toevoegen. Nieuw onderzoek – verschenen in het blad eLife – onthult namelijk dat de naakte molrat een platte mortaliteitscurve heeft. “Onderzoek heeft aangetoond dat de sterftekans voor zoogdieren – zoals mensen, paarden en muizen – exponentieel toeneemt naarmate ze ouder worden,” legt onderzoeker Rochelle Buffenstein uit. Maar bij naakte molratten is dat heel anders. Hun sterftekans neemt niet toe naarmate ze ouder worden, maar blijft gelijk.

Naakte molratten mochten zich reeds verheugen in de voortdurende belangstelling van onderzoekers. Deze onderzoekers zijn met name geïnteresseerd in het beestje, omdat het immuun is voor kanker en stokoud wordt. En dit onderzoek maakt de naakte molrat alleen maar boeiender, denkt Buffenstein. “Deze resultaten onderschrijven onze overtuiging dat naakte molratten uitzonderlijke dieren zijn.”