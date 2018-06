De blauwalgen kunnen zelfs bij heel weinig licht aan fotosynthese doen.

Er zijn nogal wat levensvormen op aarde die aan fotosynthese doen. Denk bijvoorbeeld aan planten. Zij zetten zonlicht om in energie. De meeste levensvormen die aan fotosynthese doen, gebruiken daarvoor zichtbaar rood licht. Maar onderzoekers hebben nu een aantal cyanobacteriën (ook wel blauwalgen genoemd) ontdekt die nabij-infraroodlicht kunnen gebruiken voor fotosynthese. Het betekent dat zij er zelfs bij heel weinig licht – oftewel in de schaduw – in kunnen slagen om energie op te wekken en in leven te blijven. “Dit onderzoek herdefinieert de minimale energie die licht moet bevatten om fotosynthese mogelijk te maken,” vertelt onderzoeker Jennifer Morton.

Mars

Het betekent dat deze bacteriën misschien wel kunnen overleven op andere planeten, zoals Mars, waar leven aan het oppervlak – door intense straling – waarschijnlijk onmogelijk is. “Aan beperkt licht aangepaste organismen – zoals de cyanobacteriën die wij bestudeerd hebben, kunnen onder stenen groeien en mogelijk de moeilijke omstandigheden op de rode planeet overleven,” vertelt onderzoeker Elmars Krausz.

Extreme plekken

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat bepaalde cyanobacteriën op extreme plekken op aarde kunnen overleven. Denk aan de Mojavewoestijn of Antarctica. En experimenten wijzen uit dat ze zelfs aan de buitenzijde van het ISS in leven weten te blijven.

Als deze bacteriën zich inderdaad op Mars weten te redden, kunnen we er in de nabije toekomst wel eens handig gebruik van gaan maken. "Dit klinkt misschien als sciencefiction, maar ruimtevaartorganisaties en private bedrijven wereldwijd proberen actief om deze aspiraties in de niet al te verre toekomst werkelijkheid te laten worden.