En dat levert spectaculaire beelden op.

Dat de Russische Sojoez-raket behoorlijk robuust is, is algemeen bekend. Maar tijdens een lancering van een Russische navigatiesatelliet werd dat gisteren nog eens – onbedoeld – gedemonstreerd. Kort na de lancering wordt de raket namelijk getroffen door de bliksem. Maar de Sojoez-raket vervolgt zijn weg alsof er niets gebeurd is.

Het levert spectaculaire beelden op, die Dmitry Rogozin, de directeur van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, via Twitter de wereld in stuurt.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 mei 2019

“De bliksem belemmert je niet,” zo stelt Rogozin in zijn tweet, geadresseerd aan de mensen verantwoordelijk voor de lancering van de navigatiesatelliet, vast.

De navigatiesatelliet – onderdeel van GLONASS, de Russische tegenhanger van het Amerikaanse GPS-systeem – arriveerde uiteindelijk in de geplande baan om de aarde en functioneert naar behoren. Missie geslaagd.