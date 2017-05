Wie wel eens in het zuidwesten van Marokko is geweest, heeft mogelijk boomklimmende geiten gezien. Deze geiten zijn belangrijk, want ze verspreiden zaden door te spugen.

In het droge Marokko is voedsel schaars, waardoor de geiten in arganbomen klimmen om hun honger te stillen. De dieren zijn namelijk dol op de vruchten van deze bomen. Klimmen gaat hen goed af. De geiten hebben namelijk gespleten hoeven. Elke hoef heeft twee tenen die kunnen spreiden, waardoor de geiten in balans blijven tijdens het klimmen. De zachte zolen zorgen voor grip op de schors.

Uit nieuw Spaans onderzoek blijkt dat de geiten niet alleen van de bomen profiteren, maar ook andersom. De geiten lusten graag de twee tot vier centimeter lange vrucht – die iets weg heeft van een forse olijf – maar spugen de harde zaden uit. Dit gebeurt tijdens het herkauwen. Als een zaadje ver van de boom terecht komt, dan is er een kans dat er een nieuwe arganboom gaat groeien.

Volgens de Spaanse onderzoekers is dit een nieuwe variant van endozoöchorie. Endozoöchorie is het verspreiden van vruchten en zaden door dieren op een inwendige manier. In de meeste gevallen eet een dier een vrucht op en poept hij het zaadje uit op een andere plek. Sommige wetenschappers dachten dat de geiten de zaden via de ontlasting verspreiden, maar geiten poepen zelden grote zaden.

Er zijn meer voorbeelden bekend van dieren die zaden uitspugen, zoals schapen en edelherten.