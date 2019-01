De bijzondere vondst bewijst dat de prehistorische walvis aan de top van de voedselketen stond.

Dat schrijven onderzoekers in het blad PLoS ONE. Hun paper handelt over een vijftien meter lange walvis die tot de soort Basilosaurus isis behoort en zo’n 35 miljoen jaar geleden rondzwom. In de buik van de flinke walvis hebben onderzoekers een opmerkelijke ontdekking gedaan. Ze troffen er nóg een walvis aan. Die walvis is aanzienlijk kleiner en behoort tot de Dorudon-walvissen.

Egypte

De resten van de walvis zijn afkomstig uit de zogenoemde ‘Valley of Whales’: een gebied in Caïro (Egypte) waar de laatste jaren heel veel fossiele resten van walvissen en andere in zee levende organismen zijn teruggevonden. Dat is goed te verklaren: ooit bevond zich hier een ondiepe zee.

Haaien

En in die zee zwom zo’n 35 miljoen jaar geleden dus onder meer die vijftien meter lange B. isis rond. En zijn buik was goedgevuld. De onderzoekers troffen er behalve resten van de Dorudon-walvis ook resten van haaien en grote beenvisachtigen aan. Het wijst erop dat B. isis aan de top van de voedselketen stond. De onderzoekers vergelijken de prehistorische walvis dan ook wel met de moderne orka: een walvis die het ook regelmatig op kleinere walvissen voorzien heeft.

Van de orka weten we dat deze tijdens het voortplantingsseizoen van bultruggen ook actief jaagt op pasgeboren bultruggen. Mogelijk deinsde B. isis daar ook niet voor terug. De onderzoekers speculeren dat Dorudon-walvissen hun jongen in de ondiepe zee in Egypte ter wereld brachten en dat de zee daarmee een zeer geschikt jachtgebied voor B. isis vormde.