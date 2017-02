Een nieuwe telling wijst uit dat er nog maar dertig individuen van deze soort in leven zijn.

Het is snel gegaan met de Californische bruinvis (ook wel vaquita genoemd). In 1997 werden er nog zo’n 567 exemplaren geteld. In 2015 waren er nog zo’n 60. En nu dus nog maar 30.

Dure zwemblaas

Dat de populatie in rap tempo kleiner is geworden, komt voornamelijk doordat de Californische bruinvis vaak als bijvangst in de netten van vissers terechtkomt en verdrinkt. De bruinvis leeft namelijk in dezelfde wateren als de Totoaba macdonaldi. De zwemblaas van deze vis is heel veel geld waard, omdat deze in de traditionele Chinese geneeskunde wordt gebruikt.

Actie

Volgens het Wereldnatuurfonds moet er direct worden ingegrepen om de Californische bruinvis van de ondergang te redden. Het betekent dat de Mexicaanse overheid de visserij in het leefgebied van de bruinvis per direct moet verbieden. Maar ook China moet in actie komen en het illegale transport en de illegale verkoop van de blazen verbieden. Bovendien moet de VS een duit in het zakje doen, omdat de blazen – vanuit Mexico – over Amerikaans grondgebied naar China worden gesmokkeld.

Op basis van de nieuwe telling moeten onderzoekers concluderen dat de Californische bruinvis de meest bedreigde zeediersoort ter wereld is. Die titel was eerder weggelegd voor de Chinese vlagdolfijn. In 1997 waren er nog zo’n 13 van deze dolfijnen over. Inmiddels wordt aangenomen dat deze dolfijnensoort is uitgestorven.