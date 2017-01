Het eiland bestaat uit door de gletsjer afgezette sedimenten en is wellicht groot genoeg om langdurig het hoofd boven water te houden.

Dat schrijft onderzoeker Mauri Pelto in een blog op de site van de American Geophysical Union. Hij baseert zich op satellietbeelden.

Coronation-gletsjer

De beelden laten de Coronation-gletsjer zien. Deze gletsjer vind je op het Canadese Baffineiland. Op het eiland rust de 6000 km2 grote Penny-ijskap en de Coronation-gletsjer is de grootste afvoer die deze ijskap heeft. De gletsjer beslaat een gebied dat zo’n 660 vierkante kilometer groot is en is zo’n 35 kilometer lang.

De gletsjer mondt uit in het Coronation-fjord en voert behalve ijs ook sedimenten met zich mee. Die sedimenten kunnen zich aan het uiteinde van de gletsjer opstapelen en een eilandje in het fjord vormen. En dat is exact wat er nu is gebeurd, zo laat Pello aan de hand van satellietbeelden zien.

1989

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers zien hoe de Coronation-gletsjer eilandjes vormt. Ze zagen het eerder in 1989 gebeuren. Nog geen tien jaar later had de gletsjer zich van beide eilanden verwijderd en was er eentje reeds verdwenen. In 2002 was ook het andere eilandje weg. Het eilandje dat nu is ontstaan, is echter groter dan de eilandjes uit 1989. En hoewel glaciale eilanden zoals deze meestal verdwijnen wanneer de gletsjer ze niet langer van nieuwe sedimenten voorziet, acht Pello het mogelijk dat dit grote eiland ook zonder nieuwe aanvoer het hoofd boven water weet te houden. “Een bezoek aan het eiland is nodig om een licht te werpen op de kans dat het eiland standhoudt.”

De Coronation-gletsjer heeft het ondertussen moeilijk. De laatste jaren trekt deze zich gemiddeld per jaar zo’n dertig meter terug. Ter vergelijking: tussen 1890 en 1988 trok dezelfde gletsjer zich gemiddeld met slechts 12 meter per jaar terug. Het heeft alles te maken met hogere temperaturen, zo schrijft Pello.