Begin deze maand zette maanlander Chang’e 4 voet op de maan. Een bijzonder moment. De Chang’e 4-missie voerde namelijk naar de achterkant van de maan: een gebied dat nog niet eerder door een robotische missie is bezocht. De landing verliep volgens het boekje.

Filmpje

En wat nu zo mooi is, is dat de Chinezen die landing voor een groot deel op video hebben vastgelegd. En de beelden – waar je naar kunt blíjven kijken – zijn nu vrijgegeven.

Te zien is hoe de lander langzaam naar het oppervlak afdaalt en uiteindelijk heel zachtjes voet op de maan zet. Daarbij waait wat stof op.

Panoramafoto

Naast het prachtige filmpje hebben de Chinezen onlangs ook de eerste panoramafoto gemaakt vanaf de achterzijde van de maan, vrijgegeven. We zien behalve het maanlandschap dat de maanlander omringt, ook Yutu 2 op de foto staan. Ook de bandensporen die de rover op het maanoppervlak heeft achtergelaten, zijn zichtbaar.

Kort nadat Yutu 2 de buik van de maanlander had verlaten, werd deze al in slaap gebracht. China wilde de rover zo beschermen tegen de hoge temperaturen (tot wel 200 graden Celsius) waaraan de rover gedurende de maan-dag aan kan worden blootgesteld. Grote vraag was natuurlijk of het daarna weer zou lukken om Yutu 2 wakker te schudden. Voorganger Yutu 1 werd na een vergelijkbaar dutje in 2013 aan de voorzijde van de maan namelijk nooit meer wakker. Maar het lukte de Chinese ruimtevaartorganisatie om Yutu 2 na zijn dutje weer te activeren. En daarmee wordt de missie nu al bestempeld als een succes.

De missie is echter nog niet voorbij. Zowel de maanlander als -rover zijn uitgerust met verschillende instrumenten die inmiddels volop bezig zijn met het vergaren van data. De eerste resultaten worden binnenkort verwacht.