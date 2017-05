Voor het eerst sinds de metingen begonnen, is er meer dan 410 ppm CO2 in de atmosfeer gemeten.

Op 19 april hebben onderzoekers boven het Mauna Loa Observatorium in Hawaii voor het eerst een CO2-concentratie gemeten die de 410 ppm (deeltjes per miljoen) overstijgt. De CO2-concentratie kwam – om precies te zijn – uit op 410,28 ppm.

Voorspelling

Onderzoekers hadden het eerder dit jaar al voorspeld (zie de afbeelding hiernaast). Ze stelden dat de CO2-concentratie in 2017 met zo’n 2,5 ppm zou toenemen en ergens in het voorjaar boven de 410 ppm uit zou komen. Die voorspelling is dus uitgekomen.

Toename

Onderzoekers van NOAA meten de CO2-concentratie op Mauna Loa al sinds 1974. En de CO2-concentratie neemt door de verbranding van fossiele brandstoffen alleen maar toe. Dat zien de wetenschappers niet alleen op Mauna Loa gebeuren, maar wereldwijd. Zo rond het begin van de Industriële Revolutie lag de concentratie CO2 in de atmosfeer rond de 280 ppm. In 2015 kwam het wereldwijde gemiddelde voor het eerst boven de 400 ppm uit.

CO2 is een broeikasgas. Het zorgt ervoor dat warmte in de atmosfeer blijft hangen en draagt bij aan een stabiele temperatuur op aarde. Maar doordat de CO2-concentratie in de atmosfeer sterk toeneemt, wordt dit broeikaseffect versterkt en stijgen de temperaturen op aarde. Met alle gevolgen van dien

Zorgelijk

Het is iets om ons zorgen over te maken, denkt onderzoeker Pieter Tans. Hij wijst erop dat de CO2-concentratie het laatste decennium 100 tot 200 keer sneller toeneemt dan aan het einde van de laatste ijstijd het geval was. “Dit is echt een schok voor de atmosfeer.”

Veel landen wereldwijd werken hard om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het leidt niet tot een afname van de CO-concentratie, maar tot een tragere toename van de CO2-concentratie. Pas als we echt veel minder CO2 uitstoten (denk aan: de helft minder) kunnen we verwachten dat de CO2-concentratie geleidelijk aan af gaat nemen. Het is een scenario waar we vooralsnog niet op af stevenen. Waar we wel op afstevenen? Een CO2-concentratie die miljoenen jaren oude records gaat breken.