Maar het lijkt erop dat de lancering opnieuw moet worden uitgesteld.

Het is een prachtig gezicht: de Crew Dragon die hoog op de Falcon 9-raket pronkt. Zowel SpaceX als NASA hebben lang naar dit moment uitgezien en nu is het dan zover: de Crew Dragon en bijbehorende draagraket staan klaar voor lancering.

Dat blijkt uit foto’s die SpaceX dit weekend van Lanceerplatform 39A in Florida heeft vrijgegeven. Op het platform – eerder het startpunt van bijna alle bemande Apollo-missies – is de Falcon 9-raket met daarop de Crew Dragon inmiddels opgericht.

Uitstel

En daarmee zijn de voorbereidingen voor de allereerste (onbemande) reis van Crew Dragon naar het internationale ruimtestation in volle gang. Die lancering stond oorspronkelijk gepland voor 17 januari, maar Elon Musk heeft tussen de zinnen door laten weten dat die datum niet haalbaar is. Op Twitter zinspeelt hij op een lancering in februari. Mogelijk is het uitstel van de lancering te wijten aan de Amerikaanse shut down.

About a month away from the first orbital test flight of crew Dragon https://t.co/U01Oxu3M7E — Elon Musk (@elonmusk) 5 januari 2019

De onbemande lancering van de Crew Dragon is een belangrijke stap in de richting van het uiteindelijk doel: astronauten in een Amerikaans ruimtevaartuig vanaf Amerikaanse grond lanceren. Dat is sinds NASA’s Spaceshuttle in 2011 met pensioen ging, niet meer voorgekomen. Maar in 2019 moet daar verandering in komen. De eerste bemande vlucht van Crew Dragon naar het ISS staat vooralsnog gepland in juni.

Falcon 9 on launch pad with Crew Dragon & new astronaut walkway pic.twitter.com/aopO67qe4F — Elon Musk (@elonmusk) 6 januari 2019

Boeing

Naast SpaceX zal ook Boeing komend jaar in opdracht van NASA astronauten gaan lanceren. Het bedrijf loopt echter ietsje achter op SpaceX. De eerste onbemande vlucht van Boeings CST-100 Starliner vindt naar verwachting in maart plaats, waarna in augustus een bemande Starliner naar het ISS vliegt.

Maar eerst is het dus tijd voor die onbemande vlucht van Crew Dragon. Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig na lancering naar het ISS vliegt, daar aanmeert en een paar weken met het ISS rond de aarde cirkelt, alvorens terug te keren naar de aarde.