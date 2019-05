De internetsatellieten van SpaceX zijn goed en wel in een baan rond de aarde terechtgekomen.

Het duurde iets langer dan gedacht, maar afgelopen vrijdag was het zover: de 60 internetsatellieten van project Starlink kozen het luchtruim. Het project is een initiatief van SpaceX met als doel om internationaal breedbandinternet te gaan aanbieden per satelliet. Ook in Nederland was het schouwspel te bewonderen. Want wie dit weekend omhoog keek, werd getrakteerd op een prachtig rijtje lichtgevende ‘puntjes’ die sterk afstaken tegenover de gitzwarte lucht.

Satellieten

De satellieten werden vanaf Cape Canaveral Air Force Station in Florida afgeschoten. En alles verliep volgens plan. Zo liet SpaceX al snel weten dat de lancering goed en wel was verlopen.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 May 2019

Treintje

Een dag later waren de satellieten ook in Nederland te zien, die zich in een prachtig recht ‘treintje’ voortbewogen. De Nederlander Marco Langbroek volgde de overtocht van de 60 satellieten op de voet. Met een videocamera in de aanslag wist Langbroek het spektakel zelfs op spectaculaire wijze op beeld vast te leggen (zie video hieronder). Ook de dag erop scheerden de satellieten – weliswaar iets doffer – wederom voorbij.

Stijgen

De satellieten wegen zo’n 227 kilogram per stuk en zijn voorzien van hypereffecientre hall-thrusters (ionenmotoren), welke op krypton lopen. De satellieten bewegen zich nu voort op ongeveer 440 kilometer hoogte. Met hun ionstuwers zullen ze de komende tijd steeds verder stijgen naar hun uiteindelijke baan rond de aarde op 550 kilometer boven het oppervlak. SpaxeX is van plan dit jaar nog zes Starlink lanceringen te gaan uitvoeren. Het doel is dat er over ongeveer een jaar zo’n 720 satellieten in een baan rond de aarde te cirkelen.

De satellieten zullen de komende dagen twee tot drie keer keer per nacht langsscheren. Echter zal het prachtige treintje snel verleden tijd zijn. Zo zullen de satellieten steeds verder van elkaar verwijderd raken, totdat de spectaculaire rechte lijn aan lichtpuntjes helaas volledig is verdwenen.